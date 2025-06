Grupna nabava solarnih elektrana – povoljni uvjeti do početka srpnja

Zelena energetska zadruga (ZEZ) trenutačno zaprima prijave za grupnu nabavu solarnih elektrana, a prijaviti se mogu svi zainteresirani građani, poduzetnici, obrtnici i javne ustanove. Ključne prednosti grupne nabave su: najmanje 20% niže cijene na opremu, pravo na besplatno projektiranje u ZEZ-u, kao i stručna podrška od planiranja do montaže solarne elektrane po principu "ključ u ruke".

Prijave za grupnu nabavu primaju se do 1. srpnja 2025. putem digitalnog prijavnog obrasca, a do sada je, u prvih mjesec dana, već više od 300 građana iz cijele Hrvatske iskazalo interes.

Važno i zbog regulative

"Ova godina posebno je važna za sve koji razmišljaju o vlastitoj solarnoj elektrani jer se od 1. 1. 2026. godine mijenja način obračuna energije za korisnike u samoopskrbi, što će produžiti vrijeme povrata investicije s dosadašnjih prosječnih 6 do 7 godina, na 9 do 10 godina (bez poticaja). Zato pozivamo sve one koji su blizu konačne odluke o vlastitoj elektrani da se uključe u našu grupnu nabavu i na vrijeme krenu s realizacijom. Tako će ostati u važećem, povoljnijem modelu obračuna 10 godina od datuma izdavanja potvrde o trajnom pogonu i povećati isplativost svoje elektrane. Za sve građane koji izrade glavni elektrotehnički projekt i ishode elektroenergetsku suglasnost od HEP ODS-a nakon 1.1.2026. godine te potom krenu u realizaciju elektrane, vrijedi novi model obračuna i nešto dulje vrijeme povrata investicije", naglasila je Veselina Harabajs, voditeljica poslovnog razvoja u Zelenoj energetskoj zadruzi.

Dodatnu priliku za sufinanciranje donose i nedavno otvorene prijave Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kroz koji je trenutno dostupno 10 milijuna eura za ulaganje u solarne elektrane.

Svaki sudionik grupne nabave ZEZ-a ne samo da ulaže u vlastitu solarnu elektranu, već izravno doprinosi energetskoj tranziciji i razvoju zajednice budući da ZEZ posluje neprofitno. To znači da se sav ostvareni višak prihoda ulaže u razvoj lokalnih projekata usmjerenih na obnovljive izvore energije od kojih izravnu korist ostvaruju upravo građani, doprinose energetskoj neovisnosti i ublažavaju energetsko siromaštvo. Sve dodatne informacije o grupnoj nabavi moguće je saznati na njihovim stranicama.