Država daje 95 milijuna kuna poticaja za obnovljive izvore energije za obiteljske kuće

Upravo u razdoblju u kojem nam se energetska budućnost čini neizvjesnom, svi energenti poskupljuju, a nekima se predviđa i nestašica, dolazi novi natječaj za poticanje ugradnje solarnih panela, dizalica topline i ostalih vidova korištenja obnovljivih izvora energije na obiteljskim kućama. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio dva nova javna poziva za građane, ukupno vrijedna 195 milijuna kuna. Prvi se odnosi na sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, dok je drugi rezerviran isključivo za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu.

Solari, dizalice i peći

U okviru prvog poziva, sufinanciranje je moguće dobiti za instalaciju fotonaponskih elektrana, ali i za sustave grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode, u koje su uključeni sunčani toplinski kolektori, dizalice topline ili peći na pelete. Za ovakve projekte, građanima je, ovisno o lokaciji, dostupno do 40%, do 60% ili do 80% prihvatljivih troškova. Maksimalan iznos poticaja je povećan, pa sada iznosi 128 tisuća kuna. Jedan od uvjeta za dodjelu je da kuća ima energetski razred C ili bolji u kontinentalnoj, odnosno B ili bolji u primorskoj Hrvatskoj.

Ovaj je poziv vrijedan 95 milijuna kuna i otvoren je ovoga tjedna. No, s obzirom da je potrebno određeno vrijeme za pripremu dokumentacije za prijavu, sa zaprimanjem zahtjeva Fond će započeti tek 15. studenoga. Poziv će biti otvoren do kraja godine, zaključno s 31. prosincem ove godine, a svi zainteresirani će svoje zahtjeve moći dostaviti isključivo poštom, kažu iz Fonda.

Kuće oštećene u potresu Dodatnih 100 milijuna kuna je dostupno kućama s područja Grada Zagreba, odnosno Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. S do 80% će se sufinancirati projekti cjelovite energetske obnove, koji uključuju povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova i/ili poda), zamjenu stolarije, ali i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, ili samo projekti povećanja toplinske zaštite. Pojedinoj kući će maksimalno na raspolaganju biti do 370 tisuća kuna: 368 tisuća za mjere energetske obnove te 2 tisuće kuna za uslugu stručne pomoći za prijavu na poziv. Građani će prijave Fondu moći početi dostavljati 27. listopada.

Oba javna poziva namijenjena su prijaviteljima koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća i u njima imaju prebivalište. Definicija obiteljske kuće podrazumijeva da je riječ o građevini koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim dokazuje zakonitost, u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te koja ima najviše 3 stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

S obzirom da će na solarne panele, one za proizvodnju struje kao i zagrijavanje vode ili dogrijavanje životnog prostora biti ukinut PDV, vrlo je vjerojatno kako će sva dostupna sredstva u obliku poticaja vrlo brzo biti razgrabljena. Očekuje se tako duže čekanje na dobavu i instalaciju sustava, pa je svakako potrebno što prije krenuti s pribavljanjem potrebne dokumentacije.

Priprema se i HEP ODS

Jedno od uskih grla mogla bi biti i "papirologija" koju je potrebno odraditi preko HEP ODS-a. Kako se već neko vrijeme govori o tome da njima u pravilu treba daleko više od propisanih 15 dana za obradu zahtjeva, pitali smo ih kako se namjeravaju pripremiti na očekivanu navalu novih zahtjeva, nakon ukidanja PDV-a i objave Javnog poziva Fonda. Evo što su nam iz HEP-a odgovorili:

"Velik interes građana, pa time i enormno povećanje broja zahtjeva za priključenjem, rezultat je aktualne energetske krize i rasta cijena energije i energenata te poreznih olakšica na nabavu i ugradnju fotonaponskih panela. Povećani interes, kako građana, tako i tvrtki, bilježi se u čitavoj Europskoj uniji. Takvo povećanje obima posla HEP ODS nije mogao planirati, a što je utjecalo na rokove rješavanja zaprimljenih zahtjeva za priključenje, odnosno prekoračenje zakonskog roka za izdavanje obavijesti od 15 dana, od uredno podnesenog zahtjeva.

Napominjemo da se rokovi u pojedinim slučajevima znaju produljiti i zbog nepotpune predane dokumentacije uz zahtjev za priključenje. Unatoč velikom pritisku, HEP ODS sve zahtjeve korisnika nastoji riješiti u najkraćem mogućem roku. Intenzivno se radi na ubrzanom rješavanju neriješenih predmeta i skraćivanju rokova realizacije budućih zahtjeva". Napominju i kako su u prvih šest mjeseci ove godine ukupno obradili čak 600% više zahtjeva nego u istom razdoblju lani.

