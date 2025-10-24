Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obnovio je javni poziv zaustavljen u rujnu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), uz obnovljeni Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana ugrađenih i puštenih u pogon tijekom 2025. godine, objavio je i poziv za građane čije su elektrane ugrađene 2024., a puštene u rad između 1. siječnja 2024. i 6. lipnja 2025.

Suzana Vezilić petak, 24. listopada 2025. u 08:17
📷 Foto: Daniele La Rosa Messina
Foto: Daniele La Rosa Messina

U kolovozu smo pisali o tome kako se zbog previše prijava od 1. rujna 2025. godine privremeno zatvara natječaj za sufinanciranje kućnih solarnih elektrana koji je bio otvoren u lipnju 2025. godine. Do tada se bilo prijavilo čak 4100 projektnih prijava. Velik interes u tom periodu vjerojatno je posljedica činjenice da od početka 2026. godine stupa na snagu promjena Zakona gdje će biti uveden novi princip obračuna. Uvest će se plaćanja mrežarina i ostalih povezanih naknada gdje će solarne kućne elektrane postati nešto manje isplativima. Svi oni, koji uspiju započeti projektiranje prije 1. siječnja, još će deset godina moći koristiti prednosti neto financijskog obračuna i tako si prije isplatiti investiciju.

Natječaj je obnovljen!

Prema tom natječaju građani koji se žele prijaviti moraju dokazati prebivalište na adresi kuće u trenutku puštanja elektrane u pogon, kao i legalnost i vlasništvo objekta. Prijave će se zaprimati od 29. listopada 2025. u 9 sati, isključivo elektronički putem sustava eFZOEU.

Prijava u sustav eFZOEU vrši se identifikacijom vjerodajnicama Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) značajne razine sigurnosti. Prijavitelj prijavu podnosi samostalno, a u njegovo ime prijavu može podnijeti i opunomoćenik ukoliko za navedeno ima specijalnu punomoć ovjerenu od javnog bilježnika. Dodatne informacije o Pozivu mogu se dobiti telefonskim pozivom na 01/5391-914 i 01/5391-916, kao i dostavljanjem upita elektroničkom poštom, na adresu pozivni.centar@fzoeu.hr.

Koji je cilj ovoga poziva?

Da podsjetimo, za tu namjenu predviđeno je 7,5 milijuna eura, a vlasnici kuća mogu ostvariti do 50 % sufinanciranja troškova, odnosno do 600 eura po kW instalirane snage. Cilj poziva je omogućiti potporu građanima koji su već uložili u solarne sustave, ali nisu mogli sudjelovati u prošlogodišnjem programu energetske obnove.

Fond procjenjuje da će sredstva biti dostatna za sufinanciranje oko 1.800 elektrana, a potpuni popis dokumentacije dostupan je na mrežnim stranicama Fonda. Do sada je kroz različite programe sufinancirano oko 5.600 solarnih elektrana, a ovogodišnji pozivi vrijedni 28 milijuna eura dodatno će povećati taj broj.

Fond planira nastaviti s poticajima i narednih godina, u skladu s nacionalnim energetskim i klimatskim ciljevima, potičući građane na smanjenje troškova energije i veću energetsku neovisnost, uz doprinos dekarbonizaciji i energetskoj tranziciji.

Promjene od 2026. godine

Prema izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije, od početka 2026. kućne solarne elektrane postat će manje isplative. Korisnici samoopskrbe više neće biti oslobođeni plaćanja mrežarine ni drugih naknada, a otkupna cijena energije predane u mrežu bit će niža. Cilj je potaknuti građane da proizvode energiju uglavnom za vlastite potrebe te se udružuju u energetske zajednice.

Stručnjaci procjenjuju da će se financijska isplativost smanjiti za oko 20 %, no solarne elektrane i dalje ostaju isplativa investicija, osobito u Dalmaciji. Građani koji elektrane instaliraju do kraja 2025. moći će deset godina zadržati povoljnije uvjete prema starom modelu.

Primjerice, kod ulaganja od 5.380 eura, sadašnji period povrata iznosi 6-7 godina, a u novom modelu 9-10 godina. Uz sufinanciranje Fonda od 50 %, povrat se skraćuje na 4-5 godina, što i dalje čini ulaganje vrlo atraktivnim.

U budućem modelu naglasak će biti na točnom dimenzioniranju sustava i potrošnji energije u trenutku proizvodnje, dok će se naknade obračunavati samo na energiju preuzetu iz mreže

Zaključak

Većina ljudi koji žive u kućama vjerojatno priželjkuju samoodrživi dom, kuću koja proizvodi vlastitu električnu energiju, ima vlastite izvore vode i što manje ovisi o vanjskim sustavima. Takav način života postaje sve privlačniji, osobito u ovim neizvjesnim vremenima obilježenima porastom troškova i čestim promjenama na tržištu energije.

Ako država i u budućnosti nastavi sufinancirati do 50 posto troška kupnje i ugradnje solarnih elektrana u kućanstvima, to će i dalje biti izvrsna prilika za građane. Posebno se to odnosi na kućanstva s većom potrošnjom energije, kao i na one koji žive u toplijim i sunčanijim dijelovima Hrvatske, gdje se takva ulaganja vraćaju znatno brže.

Ipak, određenu nesigurnost stvara činjenica da se zakoni i propisi kod nas često mijenjaju, a sustav se još uvijek usklađuje s europskim direktivama. Zbog toga građani s pravom strahuju da bi oni koji danas dobiju poticaje mogli sutra biti izloženi novim pravilima ili čak dodatnim troškovima. Takve situacije podsjećaju na ranija iskustva kada je država poticala građane na ugovaranje stambenih kredita, životnih i zdravstvenih osiguranja kroz porezne olakšice, da bi te pogodnosti kasnije ukinula, ostavljajući mnoge da naknadno mijenjaju svoje planove i izračune isplativosti.

Unatoč tome, kad se usporede troškovi i dugoročne koristi, ulaganje u vlastitu proizvodnju energije i dalje se pokazuje vrlo isplativim i razumnim izborom. U svijetu koji sve više teži održivosti, svaka kuća koja proizvodi vlastitu struju korak je bliže energetskoj neovisnosti i sigurnijoj budućnosti.

 

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi