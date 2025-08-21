Zbog previše prijava privremeno se zatvara natječaj za sufinanciranje kućnih solara

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 1. rujna u 12 sati privremeno zatvoriti Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama, sve uslijed prevelike potražnje

Sandro Vrbanus četvrtak, 21. kolovoza 2025. u 15:46

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost početkom je lipnja otvorio Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama, u sklopu kojeg je bilo pripremljeno više od 10 milijuna eura subvencija za postojeće i nove vlasnike kućnih solarnih elektrana. No, sada su izvijestili javnost da će on od 1. rujna 2025. godine u 12:00 sati biti privremeno zatvoren. Naime, u nešto više od dva mjeseca zaprimljeno je oko 4.100 projektnih prijava, koje su u postupku obrade.

Vrlo velik interes

Ovaj uspješni program financiranja, kojim Fond građane potiče na korištenje obnovljivih izvora energije, smanjenje emisija stakleničkih plinova te povećanje energetske neovisnosti kućanstava izazvao je velik interes. To pokazuje da građani sve ozbiljnije pristupaju energetskoj tranziciji i žele aktivno sudjelovati u proizvodnji zelene energije, zaključuju iz Fonda pa kažu da su tijekom protekla dva mjeseca svi zainteresirani imali dovoljno vremena za prijavu.

Poziv je bio namijenjen sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe, na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na pripadajućim pomoćnim objektima. Pravo na prijavu imale su isključivo fizičke osobe – vlasnici ili suvlasnici kuća, koji su u trenutku puštanja elektrane u pogon imali prebivalište na toj adresi. Sufinancirane su elektrane ugrađene i puštene u pogon od 1. siječnja 2025. godine, a građanima se omogućila potpora do 50% opravdanih troškova, odnosno do 600 eura po kW nazivne snage ugrađene elektrane.

Velik interes ove godine vjerojatno je posljedica činjenice da će od početka 2026. godine biti uveden novi princip obračuna, odnosno da će, zbog plaćanja mrežarina i ostalih povezanih naknada, solarne kućne elektrane postati nešto manje isplativima. Svi oni, koji uspiju započeti projektiranje prije 1. siječnja, još će deset godina moći koristiti prednosti neto financijskog obračuna i tako si prije isplatiti investiciju. Sve detalje o toj promjeni objavili smo na ovom mjestu.

Moguće ponovno otvaranje

Iz FZOEU kažu da je trenutačno u tijeku obrada i evaluacija pristiglih prijava, a svi koji zadovoljavaju uvjete i imaju potpunu dokumentaciju mogu računati na njihove poticaje u ovoj rundi. Ovisno o raspoloživim sredstvima i uspješnosti prijava, razmatrat će se i mogućnost ponovnog otvaranja poziva. U protekle dvije godine kućanstvima je kroz programe Fonda sufinancirano oko 5.600 fotonaponskih elektrana.



