Pametni cvijet proizvodi struju za Bečke terme

Solarni paneli na krovu Bečkih termi trebali bi uštedjeti i do 400 tona CO2 godišnje te proizvesti 820.000 kilovatsati zelene električne energije

Bečko energetsko poduzeće Wien Energie i Bečke terme koje se nalaze u četvrti Oberlaa u 10. bečkom okrugu Favoriten učvršćuju svoje partnerstvo novim ekološki prihvatljivim pothvatom. Nakon što su u zgradi Bečkih termi 2022. instalirane dvije dizalice topline, sada je na njihovu krovu postavljen fotonaponski sustav. Ispred ulaza u terme postavljen je i „pametni cvijet“.

Suncokret na ulazu u Bečke terme

Solarni se moduli „pametnog cvijeta“ kreću za Sunčevom svjetlošću, a tijekom dana proizvodu i do 9.000 kilovatsati struje. Nakon zalaska Sunca solarni se cvijet sklopi i započne postupak čišćenja kako bi tako osigurao maksimalno korištenje Sunčeve energije. Cvijet simbolički predstavlja suradnju poduzeća Wien Energie i Bečkih termi čiji je cilj ulaganje u klimatski prihvatljivu i energetski neovisnu budućnost glavnog grada Austrije.

Zelena struja za 400 kućanstava

Nova solarna elektrana na krovu Bečkih termi proizvodit će godišnje onoliko struje koliko ih 400 dvočlanih kućanstava otprilike i potroši. Kako je potvrdio član bečkog poglavarstva za gospodarstvo Peter Hanke, velike krovne površine Bečkih termi posebno su pogodne za proizvodnju eko struje. Površina od 4.000 metara četvornih s oko 2.000 modula godišnje će proizvesti oko 820.000 kilovatsati zelene struje čime će se izravno opskrbljivati Bečke terme. Kako su iz Grada Beča izjavili, to istovremeno znači uštedu od 400 tona CO2 godišnje. Slikovitije rečeno, to odgovara emisiji ugljikovog dioksida u 170 prekooceanskih letova od Beča do Tokija. Bečke terme novim fotonaponskim sustavom tako daju ogroman doprinos ostvarivanju klimatskog plana austrijske prijestolnice.

Bečke terme još od svog otvorenja neprestano ulažu u poboljšanje energetske učinkovitosti i postizanje energetske neovisnosti. Korištenjem otpadne topline termalnih izvora pokriva se gotovo 60 posto potreba za grijanjem zgrade. Bečko poduzeće Wien Energie 2022. godine uložilo je tri milijuna eura u izgradnju toplinskih pumpi u Bečkim termama kako bi se višak topline koristio u mreži centralnog grijanja kojim se opskrbljuju bečka kućanstva u četvrti Oberlaa.