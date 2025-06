Need Connects – domaća platforma koja povezuje turiste s onima koje nude svoje usluge

Riječ je o domaćoj platformi koja želi pomoći turistima da jednostavno pronađu najbolje ponude, a da istovremeno posluži i kao mjesto gdje će oni koji te iste usluge nude turistima lakše plasirati svoje usluge te da jednostavnije dođu do gostiju…

OSNOVNI PODACI Naziv Need Connects Namjena Povezuje turiste s obavljačima u turističkom sektoru Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Need Connects je potencijalno zanimljiva aplikacija i platforma koja se pozicionira kao spona između turista i onih koji nude usluge turistima. Već sada je u ponudi više od dvjestotinjak raznovrsnih ponuda više od stotinjak različitih dobavljača u turističkom sektoru, uključujući izlete, najam brodova, zipline, rafting, razglede grada, posjete muzejima, kuharske radionice i drugo.

Uz to što omogućava jednostavan pronalazak zanimljivih ponuda, Need Connects koristi umjetnu inteligenciju za izradu prilagođenih itinerara u stvarnom vremenu i to tako da se nakon kratkoga dijaloga generira prilagođeni plan putovanja pri čemu se u obzir uzimaju različiti parametri kao što je vremenska prognoza, pa mogu biti predložene i alternativne aktivnosti.

Sve je rezervacije moguće raditi putem same aplikacije, no ništa manje nije važan i ekosustav koji je namijenjen dobavljačima u turističkom sektoru koji putem posebnog portala mogu samostalno dodavati proizvode i usluge, ažurirati cijene i slično. Dakako, tu je i čitav niz drugih detalja i pogodnosti.

U svakom slučaju, bilo da se kani krenuti na put ili odmor, ili se želi lakše doći do turista i ponuditi ima vlastite usluge, ovo je domaća platforma koja sve to čini relativno bezbolnim iskustvom te se postavlja kao potencijalno praktično digitalno rješenje za upravljanje rezervacijama.