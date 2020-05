Ugledni časopis objavio znanstveni rad konstruktora pametnih klupa Includea

Ugledni znanstveni časopis Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems objavio je novi znanstveni rad konstruktora tvrtke Include dr.sc. Filipa Grubišića Čabe mag. ing. mech. na temu "Utjecaj količine dobivene električne energije na pad temperature fotonaponskog panela: numerički i eksperimentalni rezultati" (Influence of Electrical Yield on Temperature Drop of the Photovoltaic Panel: Numerical and Experimental Findings).

U ovom modelu, dr.sc. Filip Grubišić Čabo s timom stručnjaka uspješno je demonstrirao međuovisnost između radne temperature fotonaponskog panela i dobivene električne energije.

Put do učinkovitijih solarnih panela

Prilikom objave rada, dr. sc. Filip Grubišić Čabo je izjavio: "Ovaj rad rezultat je interdisciplinarne suradnje započete za vrijeme mog poslijediplomskog studija, te nastavljene u Includeu, a s ciljem da se što točnije modelira rad fotonaponskog panela u stvarnim uvjetima. Kvalitetniji model rada fotonaponskog panela omogućiti će daljnje usavršavanje fotonaponske tehnologije, a što će u konačnici dovesti do učinkovitije proizvodnje električne energije iz fotonaponskih sustava. Ovo je nešto što smo u Includeu prepoznali kao ključan aspekt budućeg istraživanja i razvoja, s obzirom na to da se naša urbana oprema u velikoj mjeri napaja upravo iz fotonapona. Ovdje je riječ o višegodišnjem istraživanju, u kojem rame uz rame sudjeluju stručnjaci iz polja elektrotehnike i strojarstva, kao i stručnjaci iz industrije."

Dr.sc. Filip Grubišić Čabo bavi se primijenjenom termodinamikom, upravljanjem toplinom i obnovljivim izvorima energije. Doktorirao je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) na temu pasivne tehnike hlađenja fotonaponskih sustava.

Važnost znanstvenog rada u Include istaknuo je i Ivan Mrvoš, predsjednik uprave tvrtke, inače jednog od partnera najveće developerske konferencije na ovim prostorima, .debug: "U proteklom razdoblju zaposlenici naše tvrtke sudjelovali su u izradi nekoliko znanstvenih radova, a čak je i sama tvrtka bila tema jednog znanstvenog rada. Od početka gradimo odnose s akademskom zajednicom i iznimno smo ponosni što zapošljavamo doktore znanosti, te što ih financijski možemo poduprijeti u njihovu radu."