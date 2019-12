On je osoba godine - ništa posebniji, ništa drugačiji, ništa povlašteniji od tima kojeg je okupio...

Mladih, talentiranih, uspješnih i ambicioznih tech zvijezda ne nedostaje na našem podneblju, no jedna me osoba ove godine oduševila ponajviše ponašanjem i zalaganjem koje bi trebalo biti uzor svima...

Jedne večeri, otprilike dva i pol mjeseca prije .debuga, zazvonio mi je mobitel: “Imaš li mjesta za još jedan štand na .debugu, i mi bismo htjeli sudjelovati?”…

U tom trenutku izložbeni dio konferencije koji smo prozvali “Advent na .debugu” bio je gotovo rasprodan. Ostalo je mjesto za još samo jedan jedini štand, na – naizgled – najneatraktivnijoj poziciji, u kutu prostorije, gdje se, k tome, usred prostora za štand nalazi i noseći stup zgrade u kojoj smo održali događanje. “Nema veze, uzimamo, snaći ćemo se mi…”.

S druge strane telefonske linije bio je Ivan Mrvoš, osnivač i CEO solinske tvrtke Include, poznate po glasovitim “pametnim klupama”, kojih je do danas instalirano preko 1.300 komada u čak tri stotine gradova iz pedeset država diljem svijeta. Dogovorili smo s Includeom postavljanje klupa i na drugim dijelovima Adventa na .debugu, osim na njihovom štandu – što zbog toga da naprosto omogućimo što više prostora za odmor developerima koji će doći na .debug, što da kompenziramo neatraktivnu poziciju koja je Includeu preostala za predstavljanje tvrtke.

Ivana sam, inače, prvi put upoznao prije nešto više od pet godina, kada je nastupio kao natjecatelj na Idea Knockoutu. Za njegove pametne klupe do tada je malo tko čuo. Pobijediti nije uspio – niti izbliza. Žiri je, za nastup na CES-u u Las Vegasu, tražio puno više od dobrog i inovativnog proizvoda, poput, primjerice, natprosječne sigurnosti u javnom nastupu i tečnog znanja engleskog jezika. Drugi su, prema tim kriterijima, bili bolji, no mladi poduzetni Dalmoš nije to shvatio kao poraz, već – čini mi se – kao bitnu lekciju. Pratio sam njegov rad tijekom narednih godina i pri svakom sljedećem milestoneu koji bi postigao, bivao impresioniran napretkom njegove tvrtke koji je bio rezultat upornosti i predanog rada na nedostacima. Svakim javnim nastupom bio je sve samouvjereniji, svaki put sve sigurniji kad bi govorio na engleskom, svakim danom sve uspješniji…

U međuvremenu je nanizao brojne nagrade i obišao svijet, “ubrao” i neke vrlo izdašne investicije i pretvorio svoj startup u međunarodno razvijeni biznis. Nakon otvaranja ureda i u Zagrebu, upravo je u procesu otvaranja podružnica i u Londonu, Barceloni i još nekoliko svjetskih gradova, a otvorenih pozicija za posao u Includeu uvijek je preko nekoliko jer tvrtka nezaustavljivo raste.

Zalaganje i upornost u kombinaciji s dobrim proizvodom dosta su solidan temelj za poslovni uspjeh, no nerijetko – posebice kada je riječ o startupima – to nije dovoljno. Startupi su kompanije koje nastaju “ni iz čega” – s malo privatnog novca, nula poslovnog iskustva i nerazvijenim “networkom” suradnika i partnera, pa njih 99% propadne čak i kada donose izvanrednu inovaciju i kada iza njih stoje izvanserijski uporni, pametni i energični ljudi. Startup mora imati još i onaj neki “faktor X” među sastojcima recepta za uspjeh i najčešće ga je iznimno teško prepoznati.

Kako se .debug približavao, redovito sam komunicirao s ekipom iz Includea, otkrivajući, nesvjesno, malo pomalo “faktor X” njihova uspjeha. Vesela, zabavna i duhovita ekipa ni u čemu nije vidjela problem. Za .debugov goodie bag, koji su dobili svi developeri, smislili su odličan dar koji su priložili, “diskretno” su se raspitivali kod drugih izlagača kako se planiraju uklopiti u adventsku atmosferu događanja, pripremili su i dva fenomenalna predavanja svojih inženjera, kojima su obogatili konferencijski program .debuga… Ipak, rekao bih da se prijelomni trenutak dogodio dan prije .debuga – kada su izlagači uređivali svoje štandove na Adventu…

Pogledajte sliku iznad. Prvu polovicu tog dana Ivan Mrvoš proveo je u odijelu – na svečanoj priredbi uručena mu je još jedna nagrada: priznanje “Clean Energy” National Geographica koje se dodjeljuje pojedincima, timovima, tvrtkama, institucijama, organizacijama, udrugama, amaterima i profesionalcima koji su znakovito pridonijeli u jednom od 17 ciljeva održivog razvoja za opstanak planeta Zemlje i ljudske civilizacije. Drugu polovicu dana proveo je u Algebra LAB-u, gdje je sa svojim zaposlenicima slagao štand, lijepio oznake i pripremao sve detalje bitne da se Include developerima predstavi kao što poželjniji poslodavac.

Mnoge CEO-ove, direktore, foundere i cofoudere čak i daleko manjih tvrtki od Includea ne mogu niti zamisliti da se osobno penju na klupu kako bi zalijepili logotip svoje tvrtke na booth svojeg izložbenog prostora na konferenciji, a kamoli da sam to ikada prije vidio svojim očima. Mrvoš je dio tima koji je okupio oko sebe, jedan od njih, ništa povlašteniji, ništa drugačiji, ništa posebniji – tako se ponaša i takvu sliku šalje i svojim zaposlenicima, svojim partnerima i svima ostalima.

Ne moram posebno napominjati da su developeri s oduševljenjem navraćali na štand Includea kad je .debug počeo. Ne samo zbog dobre klope i kuhanog vina koje su nudili, već i zbog atmosfere koja je zračila iz tog kutka Adventa. Nasmijani, raspjevani, šaljivi, i na neku foru nimalo umorni includeovci, zajedno sa svojim osnivačem i direktorom, uživali su u .debugu, a što je još važnije – pokazali su da uživaju i inače u svojem poslu. Ona Ivanova rečenica otprije dva i pol mjeseca “Nema veze, uzimamo, snaći ćemo se mi…”, nije mi više zvučala čudno… Da, snašli su se!

Hrvatska je prepuna mladih, pametnih, poduzetnih, ambicioznih i uspješnih ljudi. Ako bih morao odabrati jednu osobu koju bih u protekloj godini istaknuo kao uzor svima – onda je to, bez ikakvih dvojbi, Ivan Mrvoš.