Facebook suspendirao Trumpa na najmanje dvije godine

Facebook je pretvorio svoju neodređenu zabranu bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u suspenziju koja će trajati najmanje dvije godine od prvog privremenog blokiranja profila nakon nereda u Kapitolu, odnosno od 7. siječnja ove godine. Kako navode na tvrtkinom blogu, suspenzija će se ukinuti samo ako se smanji rizik za javnu sigurnost, a ako nakon toga opet dođe do kršenja pravila, provest će se „strogi set brzih sankcija“.

"S obzirom na ozbiljnost okolnosti koje su dovele do suspenzije gospodina Trumpa, vjerujemo da su njegovi postupci predstavljali ozbiljno kršenje naših pravila i da zaslužuju najvišu moguću kaznu prema novim protokolima", rekao je Facebookov voditelj za globalne poslove, Nick Clegg.

Tvrtkin način kažnavanja. Izvor: Facebook

Prema izvješću The Vergea, ovom je suspenzijom Facebook najavio promjene u načinu na koji će se u budućnosti odnositi prema svjetskim čelnicima koji krše korisnička pravila, no, kako kažu, na društvenoj će se mreži i dalje dozvoliti objavljivanje nekog nedozvoljenog sadržaja koji je vrijedan vijesti ili važan za javni interes. Osim toga, političari će podlijegati istim pravilima kao i ostali korisnici, odnosno tvrtka im više neće davati imunitet, kao što se to radilo do nedavno.

„Nećemo tretirati sadržaj koji objavljuju političari drugačije od bilo koga drugog. Umjesto toga, jednostavno ćemo primijeniti naš test vrijednosti vijesti na isti način kod svake vrste sadržaja, mjereći da li vrijednost javnog interesa nadmašuje potencijalni rizik štete“, objašnjava Clegg.

Trump ne skriva nezadovoljstvo zbog ove suspenzije koju je, u izjavi za The Verge, nazvao uvredom za sve njegove pristaše koji su „glasali na namještenim predsjedničkim izborima“. Osim toga, tvrdi da se ne bi trebalo dopustiti Facebooku da se izvuče s ovakvom vrstom cenzure i ušutkivanja.