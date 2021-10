Zuckerberg želi usmjeriti Facebook prema mlađim korisnicima

Mladi sve manje koriste Facebook, što je dokazalo i tvrtkino interno istraživanje s početka ove godine, a istovremeno zabrinulo i izvršnog direktora tvrtke, Marka Zuckerberga, koji je u posljednjem razgovoru s investitorima najavio da će usmjeravanje Facebooka mlađim korisnicima postati njihova “zvijezda sjevernjača”.

“Mnogo je naših usluga ‘uštimano’ da budu najbolje za većinu ljudi koji ih koriste, a ne posebno za mlađe osobe”, objašnjava Zuckerberg dodajući da ova promjena neće ostati samo na praznim najavama, već da će se uistinu nešto poduzeti po tom pitanju.

Zuckerberg navodi da će zbog novih promjena upotreba Facebooka među starijim korisnicima rasti sporije nego što bi to inače bio slučaj, ali bez obzira na to, smatra da je riječ o ispravnoj odluci, prenosi The Verge.

Proces promjene tvrtkinog fokusa mogao bi trajati godinama, no Zuckerberg kaže da bi jedan od “hitnijih” pomaka mogao doživjeti Instagram, u svrhu većeg oslanjanja na videozapise i Reels iskustvo. Tvrtka će tako snažno odgovoriti TikToku, za koji Zuckerberg kaže da im je jedan od najvećih i najučinkovitijih konkurenata.