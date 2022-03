Oscari 2022 - tko zaslužuje nagradu za najbolji film?

U nastavku slijede nominirani u glavnim kategorijama 94. dodjele nagrade Oscar, koja će se održati u Los Angelesu u noći s nedjelje na ponedjeljak 27.-28. ožujka. Prijenos dodjele počet će u 2 sata ujutro na drugom programu HRT-a.

Prije dodjele na istom programu možete gledati dolazak zvijezda na crveni tepih u 00:30 sati, odnosno film Green Book (2018) u 22 sata. te makedonski dokumentarac Honeyland (2019) u 20.15 sati. Skraćenu snimku dodjele moći ćete pogledati 28. ožujka u 21 sat.

Prije dodjele najveću pozornost ponovno dobiva Netflix koji je s 27 nominacija za 10 filmova po treću godinu zaredom studio s najviše nominacija. Prati ga Disney s 23 nominacije. Netflixove nominacije uključuju film The Power of the Dog koji je najveći favorit s 12 nominacija. Iza njega slijede Dune (10), Belfast (7), West Side Story (7), King Richard (6) i drugi.

Najbolji film

Belfast

CODA

Don't Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Najbolji redatelj

Kenneth Branagh - Belfast

Ryusuke Hamaguchi - Drive My Car

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Jane Campion - The Power of the Dog

Steven Spielberg - West Side Story

Najbolji glavni glumac

Javier Bardem - Being the Ricardos (Desi Arnaz)

Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog (Phil Burbank)

Andrew Garfield - Tick, Tick... Boom! (Jonathan Larson)

Will Smith - King Richard (Richard Williams)

Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth (Lord Macbeth)

Najbolja glavna glumica

Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye (Tammy Faye Bakker)

Olivia Colman - The Lost Daughter (Leda Caruso)

Penelope Cruz - Parallel Mothers (Janis Martínez Moreno)

Nicole Kidman - Being the Ricardos (Lucille Ball)

Kristen Stewart - Spencer (Diana, Princess of Wales)

Najbolji originalni scenarij

Belfast

Don't Look Up

King Richard

Licorice pizza

The Worst Person in the World

Najbolji adaptirani scenarij

CODA - prema scenariju za film La Famille Bélier (2014)

Drive My Car - prema kratkoj priči Harukija Murakamija

Dune - prema romanu Franka Herberta

The Lost Daughter - prema romanu Elene Ferrante

The Power of the Dog - prema romanu Thomasa Savagea

Najbolji međunarodni film

Drive My Car (Japan)

Flee (Danska)

The Hand of God (Italija)

Lunana: A Yak in the Classroom (Butan)

The Worst Person in the World (Norveška)

Najbolji animirani film

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. The Machines

Raya and the Last Dragon

Najbolji dokumentarni film

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Writing With Fire

Anketa Glasanje do 3.4.2022. Glasanje zatvoreno Tko zaslužuje nagradu za najbolji film? Belfast CODA Don't Look Up Drive My Car Dune King Richard Licorice Pizza Nightmare Alley The Power of the Dog West Side Story Ukupni broj glasova: Pošalji glas