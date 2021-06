Pregled najboljih novih filmova 2021: ožujak-svibanj

Potraga za dobrim novim filmom rijetko urodi plodom, naprotiv, većinu filmova na koje naiđemo nemamo želju gledati. U pregledu nastojimo izabrati najbolje među novim filmovima, a zadovoljstvo će filmoljupcima nesumnjivo donijeti to što su izabrani isključivo oni koji su već dostupni na webu.

Godinu dana od prvog filmskog pregleda, dojam je da je ovo tromjesečje najispunjenije do sad. Počevši od nastupa Anthonyja Hopkinsa (The Father), Boba Odenkirka (Nobody) i povratka Zacka Snydera (Zack Snyder's Justice League) pa sve do glumačke diversifikacije Toma Hollanda (Cherry, Chaos Walking), još jednog danskog filma s Madsom Mikkelsenom (Riders of Justice), te dva izvrsna animirana filma (Demon Slayer: Mugen Train, The Mitchells vs the Machines).

Prethodnom pregledu možete pristupiti ovdje, a do sljedećeg pregleda se nadamo da ćete pronaći zadovoljstvo u što više odabranih filmova.

THE FATHER (DRAMA)

Anthony Hopkins u glavnoj ulozi glumi Anthonyja koji sve više podliježe demenciji. The Father nije ništa manje zbunjujući od nedavnog filma Charlieja Kaufmana - I'm Thinking of Ending Things. Ipak, dok se struktura Kaufmanovog scenarija zadržava na njegovom umjetničkom izražaju, struktura scenarija u filmu The Father je usko povezana s demencijom kao glavnim motivom filma. Upravo takva struktura ga čini izrazito teškim za gledati. Unatoč tome, ovaj režiserki debi Floriana Zellera i dobitnik Oskara za glavnog glumca i najbolju adaptaciju (Le Père, 2012) je iskustvo vrijedno gledanja.

CHERRY (DRAMA; APPLE TV+)

U filmu Cherry gledamo istoimenog glavnog lika i njegov prijelaz iz neuspješnog studiranja u ovisništvo i zločin nakon što u vojsci oboli od PTSD-a. Cherry nije intenzivan kao Requiem for a Dream (2000) kojim također dominira motiv ovisnosti i izvrsna montaža. Cherry nije ni fantastičan kao Mr. Nobody (2009) koji je postao ultimativni film o motivu odluke. Ipak, i Cherry vidno daje truda u prenošenju motiva ovisnosti iz psihološke u fizičku domenu, te ističe motiv odluke koja je dovela do toga da se glavni lik spletom okolnosti prijavi u vojsku i time započne svoj pad u bezdan. Cherry je dobrodošla prinova koja Toma Hollanda i režisersku braću Russo nakon Avengersa gura u dobrom smjeru.

NOBODY (AKCIJA)

Bob Odenkirk glumi Hutcha Mansella, običnog oca, muža i radnika iz predgrađa. Nakon što mu provale u kuću, još više padne u očima svoje obitelji zbog svog postupanja. No, Hutch krije prošlost koja će ga voditi na putu nabijenom opasnošću i akcijom. Scenarist Johna Wicka u ovom navratu stvara iluziju glavnog lika kao underdoga, što savršeno komplementira pojavi Boba Odenkirka. Onima koji potonjeg obožavaju kao Jimmyja McGilla u seriji Better Call Saul, film Nobody dolazi kao voda žednima. Druga opcija je film Wrath of Man koji govori sam za sebe već suradnjom Guya Ritchiea i Jasona Stathama.

THE DRY (ZLOČIN, DRAMA, MISTERIJ)

U filmu pratimo federalnog agenta Aarona Falka (Eric Bana) koji se nakon dvadeset godina vrati u rodni grad na sprovod prijatelja iz djetinjstva koji je ubio svoju ženu i dijete, a zatim i sebe. Da je The Dry australski film osjeti se već u zapaljivom krajoliku i atmosferi, a Aaron usred toga nastoji pronaći smisleno objašnjenje za ono što se dogodilo. Premda rasplet stvara podijeljena mišljenja, isti ne umanjuje sam put do njega, koji je obilježen sporim ritmom u kombinaciji s napetom atmosferom i fenomenalnom pozadinskom glazbom Petera Raeburna.

MY SALINGER YEAR (DRAMA)

U filmu pratimo mladu Joannu (Margaret Qualley), koja se 1995. godine s autorskim i pjesničkima težnjama preseli iz Kalifornije u New York. Tamo počne raditi u jednoj od najstarijih izdavačkih kući u gradu, koja se između ostaloga brine i za interese povučenog autora knjige Lovac u žitu, J. D. Salingera. Dinamika između Joanne i Margaret (Sigourney Weaver) podsjeća na onu između Anne Hathaway i Meryl Streep u filmu The Devil Wears Prada. Premda nespektakularna, njihova je svakodnevica bila više zadovoljavajuća za gledati od sukoba Emme Stone i Emme Thompson u filmu Cruella, koji je također izašao u proteklom tromjesečju.

THE MAURITANIAN (DRAMA; AMAZON PRIME)

Britanski film The Mauritanian je snimljen prema istinitoj priči o Mohamedouu Ouldu Slahiu, Mauritancu koji je bez podignute optužnice držan četrnaest godina u Guantanamu, američkom vojnom zatvoru. Film kroz pravnu borbu dramatizira događaje dovoljno da nas drži u neizvjesnosti. Shailene Woodley i Jodie Foster nadalje pridonose tome tako što utjelovljuju razliku između odvjetničkog idealizma, odnosno profesionalizma. Film na višu razinu podiže nastup Tahara Rahima u glavnoj ulozi, čije pomalo nesuvislo ponašanje postaje jasnije tek nakon prikaza scena mučenja.

FOUR GOOD DAYS (DRAMA)

Nakon kćerinih deset godina ovisnosti i izgubljenog skrbništva nad djecom, Deb (Glenn Close) pomaže 31-godišnjoj Molly (Mila Kunis) pri njenom petnaestom pokušaju odvikavanja. Film je nastao prema članku Washington Posta iz 2016. godine, te je primio i pozitivne i negativne kritike koje se uglavnom prepiru oko vjerodostojnosti prikaza Molly. Za razliku od filmova koji svijet ovisništva provlače kroz umjetničku dimenziju, Four Good Days ima više realističan pristup koji osim što može 'edukativno' zastrašiti mlađe generacije, istovremeno krije i opasnost od stigmatizacije ovisnika.

ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE (SUPERHEROJI; HBO MAX)

Prije pet tisuća godina, stari su bogovi s Amazonkama, Atlantiđanima i ljudima zaustavili napad Darkseida i legije Parademona. U sadašnjosti, Supermenova je smrt aktivirala relikte koje su neprijatelji tada ostavili iza sebe i ponovno privukla njihovu pažnju. Samoubojstvo Snyderove kćeri u ožujku 2017. godine uzrokovalo je Snyderov prekid suradnje na prvoj verziji filma. Kao što posveta na kraju novog filma daje naslutiti, Autumn Snyder je inspirirala ne samo Snyderov povratak, već i pažnju koju je Snyder posvetio motivima gubitka i tuge. Film traje gotovo četiri sata te je dostupan isključivo u nekropiranom 4:3 formatu.

THE MITCHELLS VS THE MACHINES (ANIMIRANI, PUSTOLOVNI, KOMEDIJA, DRAMA; NETFLIX)

Sonyjev animirani film prati disfunkcionalnu obitelj na koju usred obiteljskog putovanja padne zadatak da spasi svijet od pobune umjetne inteligencije. Nakon korone i Netflixovog otkupa prava, Netflix je promijenio ime filma prema želji debitantskog režiserskog dua Michaela Riande i Jeffa Rowea (orig. "Connected"). The Mitchells vs The Machines je oduševio i kao pustolovna komedija i kao drama koja je LGBT tematiku tretirala ispod radara, kao uobičajenu, radije nego da ju je učinila centralnim sukobom između Katie i njenog oca Ricka. To su mjesto zauzele njihove osobnosti - Rick kao tehnofob i Katie koja se bavi neobičnim filmskim stvaralaštvom.

STRANI FILMOVI KOJI NISU NA ENGLESKOM

RIDERS OF JUSTICE (DANSKA; AKCIJA, DRAMA, KOMEDIJA)

Nakon filma Another Round, dobitnika Oscara o kojem smo pisali u prošlom pregledu, Danska uspijeva nanizati još jedan poprilično zanimljiv film, i to s Madsom Mikkelsenom ponovno u glavnoj ulozi. Mikkelsen glumi Markusa, vojnika koji se vrati kući kćeri nakon što mu žena pogine u nesreći vlaka. Markusu prilaze trojica likova koji mu sugeriraju da mu žena možda nije bila žrtva nesreće, već usputna žrtva pomno isplaniranog smaknuća. U proteklom razdoblju Riders of Justice je najistaknutiji strani igrani film, kojem je jedini minus što, umjesto klasične transformacije kroz konflikt, likovi postaju karikature vlastitih postavki.

THE SILENT FOREST (TAJVAN, DRAMA)

Film prati Chan Chenga koji svjedoči zlostavljanju Bei Bei, djevojke koja mu se sviđa. Xiao Guang je kolovođa, ali se sam ne upušta u "igru". Sukobi koji nastaju dolaskom Chang Chenga postupno otkrivaju istinu i čine nejasnom liniju između počinitelja i žrtve. Dok Kina iz mjeseca u mjesec izbacuje pretjerane ratne filmove i ogroman broj prosječnih wuxia filmova, u Tajvanu je izašao The Silent Forest, potresan film inspiriran stvarnim skandalom seksualnog zlostavljanja u nacionalnoj specijalnoj tajvanskoj školi za gluhe. Iznenađujuće, film takve tematike u Maleziji je imao ekskluzivnu premijeru na Disney+ platformi.

NIGHT IN PARADISE (KOREJA; AKCIJA, ZLOČIN, DRAMA; NETFLIX)

Nakon što Tae Goo odbije ponudu da prijeđe kod rivala u korejskom svijetu organiziranog kriminala, njegova sestra i nećakinja bivaju ubijene. Nakon osvete, Tae Goo bježi i sreće Jae Yeon, smrtno oboljelu djevojku. Nakon pretrpljene nepravde glavnih likova, Night in Paradise nagrađuje jednim od intenzivnijih i zadovoljavajućih klimaksa u nedavnom filmu. Night in Paradise možemo brojati kao još jedan izvrstan film režisera Parka Hoon Junga (New World, 2013; The Tiger, 2015).

MISSION: POSSIBLE (KOREJA; AKCIJA, KOMEDIJA)

Kineska tajna agentica Da Hee je poslana u Koreju da istraži slučaj krijumčarenja ilegalnog oružja. Tamo sreće Su Hana za kojeg pogrešno misli da je korejski kontakt s kojim treba surađivati. Za razliku od sirovih (kriminalističkih) filmova po kojima se Koreja ističe, Mission: Possible se baca u vode akcijske komedije gdje situacijska komedija korejskog humora kao i uvijek uspijeva nasmijati do suza.

YAKUZA AND THE FAMILY (JAPAN; DRAMA)

Film prati jednu od yakuza obitelji u razdoblju od 1999. do 2019. godine. U središtu priče je Kenji Yamamoto (Go Ayano) čiji je otac umro od predoziranja, nakon čega se Kenji pridružio yakuzama. Kenji u liku Hiroshia Shibasakia, šefa mafije, pronalazi figuru oca. Za razliku od akcijom nabijenih filmova, Yakuza and the Family kroz dramu najviše pažnje daje problematici svakodnevice u sklopu organiziranog kriminala koji je u padu još od vrhunca iz ranih 60-ih godina, kao i emocionalnoj dimenziji koja jednu takvu grupu drži na okupu.

OXYGEN (FRANCUSKA; SF, TRILER; NETFLIX)

Nakon što se žena probudi iz kriogeničkog sna, shvati da razina kisika u kapsuli naglo opada. Situaciji ne pomaže ni to što se ne sjeća tko je i gdje je. U nastojanju da pronađe izlaz, komunicira s umjetnom inteligencijom imena M.I.L.O. Oxygen neće izazvati pretjeranu napetost kod onih gledatelja svjesnih logičke proizvoljnosti scenarija, ali ostaje dobar izbor za one koji su voljni čekati do kraja da pogoste oči SF elementima filma.

THE LAST FRONTIER (RUSIJA; RATNI)

The Last Frontier je snimljen prema povijesnoj borbi 3500 kadeta iz Podolska protiv njemačke kolone tenkova koja se u listopadu 1941. pokušala probiti do Moskve. Za potrebe filma izgrađeno je selo, utvrde i rijeka s ciljem da se postigne maksimalna vjerodostojnost, uključujući i broj tenkova i zrakoplova. Iako filmu nedostaje kohezije, ljubitelji ratnih filmova i tenkova neće imati previše zamjerki.

DEMON SLAYER THE MOVIE: MUGEN TRAIN (JAPAN; ANIMIRANI, AKCIJA, NADNARAVNI)

U filmu gledamo lovce na demone poznate još iz animiranog serijala - Tanjira, Inosukea, Zenitsua, te Tanjirovu sestru Nezuko koja je pošteđena unatoč tome što je postala demon. S jednim od glavnih lovaca na demone, Rengokuom, upadaju u zamku jednog od glavnih demona. Posljednje minute devetnaeste epizode animea Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba su poznate po tome što su munjevito izazvale globalnu popularnost. Krajnji rezultat toga je financijski uspjeh filma Demon Slayer: Mugen Train koji je u 2020. godini usred korone dostigao brojku od 500 milijuna dolara i oborio nekoliko rekorda. Time je nadišao filmove i s kineskog (The Eight Hundred, $472M; Jiang Ziya, $240M) i s američkog (Bad Boys for Life, $426M; Tenet $363M) tržišta.