Pregled najboljih novih filmova 2021: prosinac-veljača

Potraga za dobrim novim filmom rijetko urodi plodom, naprotiv, većinu filmova na koje naiđemo nemamo želju gledati. U pregledu nastojimo izabrati najbolje među novim filmovima, a zadovoljstvo će filmoljupcima nesumnjivo donijeti to što su izabrani filmovi isključivo oni koji su već dostupni na webu.

Za proteklo se tromjesečje može reći da je obilježeno žanrom drame, odnosno izostankom solidnih filmova u drugim žanrovima. Pod svjetlima reflektora najviše su tla zauzeli afroamerički glumci u dramama One Night in Miami, Malcolm & Marie, te Ma Rainey's Black Bottom.

Iako nove filmove ovaj put predstavljamo s većim vremenskim odmakom, to nam daje priliku da im pridodamo nedavne nominacije za nagradu Oskar. Sama ceremonija 93. dodjele nagrade Oskar će se održati 25. travnja. Prethodnom pregledu možete pristupiti ovdje, a do sljedećeg pregleda se nadamo da ćete pronaći zadovoljstvo u što više izabranih filmova.

ONE NIGHT IN MIAMI (DRAMA; AMAZON PRIME)

25. veljače 1964. godine, 22-godišnji Cassius Clay (Muhammad Ali) osvaja titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u profesionalnom boksu. Iste noći, Malcolm X poziva Cassiusa Claya, Sama Cookea i Jima Browna u sobu svog motela. Malcolm X koristi tu rijetku priliku da mobilizira ljudski kapital koji predstavljaju njegova tri prijatelja, za boljitak Afroamerikanaca u SAD-u. Posljedično, umjesto slavljeničke atmosfere, nastupaju manji i veći sukobi u mišljenju između tih istaknutih povijesnih ličnosti. One Night in Miami je režiserski debi Regine King, napisan po uzoru na istoimenu kazališnu predstavu Kempa Powersa (2013). Što se tiče istinitosti događaja, četvorica muškaraca su se uistinu našla, no sami razgovori nisu nikom poznati. Ipak, Powers u scenariju za film uspijeva stvoriti osjećaj da stvarno gledamo osobnosti i mišljenja te četiri povijesne ličnosti. One Night in Miami je prikupio tri nominacije za Oskara.

MALCOLM & MARIE (DRAMA; NETFLIX)

Kao što smo već pisali, Malcolm & Marie je prvi film koji je snimljen od početka do kraja u doba pandemije. Sam Levinson je priču napisao u šest dana, a film režirao od 17. lipnja do 2. srpnja prošle godine. Film najvećim dijelom prikazuje turbulentni odnos između pisca i režisera Malcolma Elliotta (John David Washington) i njegove djevojke Marie Jones (Zendaya), a dio odlazi i na kritiziranje filmskih kritičara (hej!). Ipak, najistaknutiji aspekt filma je nesumnjivo gluma i, posljedično, kemija između glavnih likova. U jednoj sceni Marie odjednom odluči glumiti unutar samog filma, i svojom glumom na trenutak uspijeva prevariti ne samo Malcolma, nego i gledatelja. Takav joj pothvat uspijeva dijelom zbog glume, a dijelom zbog nesta(bi)lnog karaktera njenog lika. Iako Malcom & Marie nema za cilj suštinu koju ima moj osobni favorit - The Sunset Limited (2011), Malcolm & Marie je solidan izbor za one koje privlače razgovorni filmovi kao što su Hiroshima mon amour (1959) i Breathless (1960), i utjecaj francuskog novog vala u suvremenom filmu općenito.

MA RAINEY'S BLACK BOTTOM (DRAMA; NETFLIX)

U Chicagu dvadesetih godina prošlog stoljeća gledamo Ma Rainey (Viola Davis) koja unatoč svojoj reputaciji poznate blues pjevačice mora biti oprezna u poslovnom odnosu s bjelačkim producentima. Levee (Chadwick Boseman) je ambiciozni član njene instrumentalne pratnje, te želi više i brže nego što diskriminacija u SAD-u tog doba dopušta. Kao treći u nizu filmova kojima dominira afroamerička glumačka postava, Ma Rainey's Black Bottom usprkos pozitivnim kritikama ima očite nedostatke kao cjelina. Podijeljeni fokus između likova Ma Rainey i Leveea u 90-minutnom filmu ostavlja osjećaj nedovršenosti, a sam rasplet gasi iščekivanja koja su formirana rano u filmu, ponajviše vezana u Leveeovo uzastopno inzistiranje na vlastitom talentu i ambicijama. S druge strane, i u retrospektivi, sudbina Leveevog lika djeluje kao odjek samog Chadwicka Bosemana koji je preuranjeno preminuo prošle godine. Zahvaljujući pojedinim trenucima u filmu, Ma Rainey's Black Bottom je dostojan užeg izbora, i to nauštrb filma Judas and the Black Messiah koji nije uključen u listu. Ma Rainey's Black Bottom je prikupio pet nominacija za Oskara.

MANK (DRAMA; NETFLIX)

1940. godine RKO Pictures kao jedan od pet velikih filmskih studija hollywoodskog Zlatnog doba (1913-1969) daje Orsonu Wellesu potpunu kreativnu slobodu za njegov prvi dugometražni film. U filmu Mank pratimo Hermana J. Mankiewicza (Gary Oldman) kojeg je Orson Welles (Tom Burke) zadužio za pisanje scenarija. Ime filma na kojem Welles i Mankiewicz rade je Citizen Kane (1941). Dok je One Night in Miami briljantnim manevrom već u uvodnom dijelu prikazao značaj i karakteristike svake od četiri povijesne ličnosti, u Manku taj proces potpuno izostaje, a dodatnu zbunjenost unosi nelinearni slijed događaja. Oni koji nisu upoznati s pozadinskom pričom neće moći cijeniti film u istoj mjeri kao oni koji jesu. Iz perspektive nesumnjajućeg gledatelja, Manka krasi vizualni i tehnički prestiž koji nerijetko zasja manerizmima i dovitljivošću, dok je skriveni značaj privilegij onih koji su voljni formirati predznanje o ovom filmu. Mank je prikupio čak deset nominacija za Oskara, za četiri više od grupe drugoplasiranih filmova, i najviše ove godine.

SOUND OF METAL (DRAMA; AMAZON PRIME)

Ruben (Riz Ahmed) je bubnjar u metal duetu, zajedno s njegovom djevojkom Lou (Olivia Cooke). Nakon što primijeti gubitak sluha, Ruben poriče novonastalu egzistencijalnu krizu, a na ruku mu ne ide ni to što je ovisnik u oporavku. Naposljetku, Ruben dolazi u kontakt sa sasvim novom zajednicom ljudi i načinom življenja. Za razliku od filmova koji su napravljeni da predstave ili zastupe manjine s teškoćama, Sound of Metal u pozitivnom smislu iskorištava egzistenciju jedne manjine s teškoćama kako bi stvorio još jedno novo filmsko iskustvo. To čini kroz dizajn zvuka uz koji gledatelj može razumjeti teškoće gluhih ljudi ne samo kroz prikaz i opisna objašnjenja, već i kroz doživljaj. Osim dizajna zvuka, najveća odlika filma je i gluma Riza Ahmeda koji je prvi musliman nominiran za Oskara za najboljeg glumca. Sound of Metal je prikupio šest nominacija za Oskara.

NEWS OF THE WORLD (DRAMA, VESTERN; NETFLIX)

U Americi 1870. godine kapetan Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks), bivši pripadnik konfederativnih snaga u Američkom građanskom ratu, privređuje za život tako što putuje od grada do grada i čita novine po cijeni od deset centi po osobi. Na putu sreće djevojčicu Johannu (Helena Zengel), koja je odjevena u indijansku odjeću unatoč tome što je bjelkinja. Igrom slučaja je prisiljen privremeno skrbiti za Johannu, te naposljetku odluči sam pronaći njenu živuću obitelj. U eri filmova s ovom ili onom društveno-političkom agendom, News of the World je dio one kinematografije koja predstavlja čistije filmsko iskustvo. Premda nije jedini takav film u proteklom tromjesečju, jedini je koji je ujedno i vrijedan spomena. Za one koji žele gledati film koji pripovijeda priču, a ne mišljenja, News of the World najbolji je izbor među navedenima. News of the World je prikupio četiri nominacije za Oskara.

BILLIE EILISH: THE WORLD'S A LITTLE BLURRY (DOKUMENTARNI, BIOGRAFSKI; APPLE TV+)

Od uspjeha trinaestogodišnje Billie Eilish na SoundCloudu sa singlom Ocean Eyes i turneja u SAD-u i Europi, do stotinu milijuna slušanja na Spotifyu, nastupa na Coachelli i snimanja pjesme No Time to Die za novi istoimeni James Bond film. Billie Eilish s 19 godina iza sebe ima sedam Grammyja, i to kao najmlađa i tek druga osoba u povijesti koja je osvojila četiri glavna Grammyja u istoj godini (za najbolji album, snimku, pjesmu i novu umjetnicu godine). Unatoč Touretteovom sindromu i teškim raspoloženjima, Eilishin se talent uspijeva probiti u svijet glazbe ponajprije zbog obitelji kao jezgre njene karijere. Uz roditelje, najveća joj je potpora brat Finneas kao producent i kantautor. Bilo da ste upoznati s Billie Eilish ili ne, njen dokumentarni film u kontekstu glazbene industrije ima i specifičnu intrinzičnu vrijednost. Ta je vrijednost u iskrenom prikazu koji ne uljepšava stvarnost i ne izostavlja mane do te mjere da može biti neugodan, i to unatoč tome što se radi o mladoj zvijezdi čija je karijera tek počela.

STRANI FILMOVI KOJI NISU NA ENGLESKOM

ANOTHER ROUND (DRAMA; DANSKA)

Martin (Mads Mikkelsen), Tommy, Nikolaj i Peter su prijatelji i kolege u srednjoj školi u Kopenhagenu. Na večeri kojom slave četrdeseti rođendan Nikolaja, Martin ozbiljno shvati teoriju psihijatra Finna Skårderuda prema kojoj konstantno održavanje određene količine alkohola u krvi čini osobu opuštenijom i kreativnijom. Kritiziran zbog bezvoljnosti u učionici, Martin počne piti na poslu. Njegovi mu se prijatelji eventualno pridruže nakon što uoče pozitivne promjene u njegovom ponašanju. Another Round niti kritizira niti zagovara konzumiranje alkohola. Umjesto toga prikazuje razne situacije i učinke koje alkohol može imati od osobe do osobe. Bilo kako bilo, cjelodnevno održavanje minimalne razine alkohola u krvi bez napijanja je daleko od mita. Provedba te teorije u praksu bi se zanesenjacima mogla učiniti ekstravagantnom i privlačnom, no ružnoća se skriva u tome da je njeno prakticiranje normalna pojava kod dugogodišnjih alkoholičara. Mnogi među njima ustraju, ali bez odgovarajućeg tretmana ne mogu bez alkohola u krvi. Čak i ako prevladaju početne simptome povlačenja, poslije njih nastupaju napadaji i halucinacije. Another Round je prikupio dvije nominacije za Oskara. U istoj se kategoriji - za najbolji međunarodni film - natječe i BiH kandidat Quo Vadis, Aida? u režiji Jasmile Žbanić, također dostupan na webu.

MINARI (DRAMA; SAD, KOREJA)

1983. godine, korejska imigrantska obitelj Yi se seli iz Kalifornije u ruralni Arkansas gdje otac Jacob (Steven Yeun) želi posaditi korejske proizvode koje će prodavati u Dallasu. Unatoč početnim iščekivanjima koje bi gledatelj mogao formirati, Minari nipošto ne kanalizira američki san kroz priču o velikom uspjehu. Život korejske obitelji u SAD-u isprepleten je praktičnim problemima, a napredak dolazi tek na kraju i to u malim koracima. Minari se odigrava u okviru scenografskog romanticizma kakav se može vidjeti u filmovima Terrencea Malicka, no idiličan krajolik stoji u kontrastu s realizmom koji se očituje u nepovoljnoj situaciji obitelji Yi. Egzistencijalna intima koja je karakteristična za korejske obitelji izglađuje taj kontrast i naposljetku uspijeva stopiti likove s okolinom. Steven Yeun je prvi azijsko-američki glumac nominiran za Oskara za najboljeg glumca, a sam je film prikupio šest nominacija za Oskara.

THE SWORDSMAN (AKCIJA, DRAMA; KOREJA)

Radnja film se događa u 17. stoljeću u vrijeme kaotične tranzicije iz Ming dinastije u Qing dinastiju. Nakon što ne uspije zaštititi kralja dinastije Joseon (posljednja korejska dinastija, 1392-1897), Tae-yul kao najbolji mačevalac u Joseonu živi povučeno s kćeri. Nakon što kćer bude oteta, Tae-yul dolazi u sukob sa snagama Qing dinastije (posljednja kineska dinastija, 1636-1912) i njihovim vođom koji želi biti najbolji mačevalac. The Swordsman je obilježen čudnom nekonzistentnošću. Za razliku od scena borbi koje su prvoklasne, mirnije i nezahtjevne scene pate od lošeg rukovanja ručne kamere i svakojakih kuteva snimanja. Ipak, uvodna bi borba trebala izmamiti dovoljno interesa za ostanak do samog kraja.

SPACE SWEEPERS (AKCIJA, SF; KOREJA; NETFLIX)

Zemlja je gotovo nenastanjiva u budućnosti. 2092. je godina i UTS korporacija je u orbiti izgradila novi dom za odabrane. Oni koji nisu dio tog plana između ostaloga rade i kao čistači svemirskog otpada. Protagonist filma je korejski tim Victory kojeg čine Kim Tae-ho, kapetanica Jang, Tiger Park i android Bubs. Nakon scene u kojoj su na prvi pogled nekakvi plaćenici u lovu na svemirski otpad, krv je prokuhala u iščekivanju nekakvog hibrida između cijenjenih animea Cowboy Bebop (1998) i Planetes (2003). Nažalost, Space Sweepers podliježe klišejiziranim okvirima karakterističnim za američku produkciju. S druge strane, iako je obilježen svakojakim manama, Space Sweepers kao prvi korejski blockbuster u svemiru postiže zadovoljavajući rezultat i specijalne efekte. Najveći optimizam proizlazi iz toga što Space Sweepers ne pati toliko od nedostataka koliko od suvišnih elemenata koji se mogu eliminirati, dok šarm korejskog cyberpunk humora nije nešto što svatko može progurati.

THE EIGHT HUNDRED (DRAMA, RATNI; KINA)

The Eight Hundred počinje povlačenjem kineskih snaga iz Šangaja počevši od 26. listopada 1937. godine i prikazuje 524. pukovniju 88. divizije kineske Nacionalne revolucionarne vojske. 452 vojnika 524. pukovnije je naređeno da pruže otpor japanskoj trećoj carskoj diviziji koja se sastojala od 20-ak tisuća vojnika. U sklopu Borbe za Šangaj (13.8.1937-26.11.1937) i Drugog kinesko-japanskog rata (7.7.1937-2.9.1945), taj otpor koji je prikazan u filmu je poznat kao Obrana skladišta Sihang i trajao je šest dana, do 1. studenog. Za razliku od herojskih scena u filmu, rat između Japana i Kine nije bio samo rat između napadača i branitelja, već i rat između dva zločinca. Ironično, pod rukom kineskih snaga je umrlo više Kineza nego Japanaca - počevši od taktike spaljene zemlje rušenjem brana i potopljavanjem (predaja zemlje u zamjenu za vrijeme) pa do prisilne regrutacije civila koja je za posljedicu imala nekoliko milijuna mrtvih. Iako film pati od kontekstualnih i karakterizacijskih manjkavosti, produkcijska je vrijednost na dovoljno visokoj razini da pobudi interes.

JIANG ZIYA: LEGEND OF DEIFICATION (ANIMIRANI, FANTASY, PUSTOLOVNI; KINA)

Nakon što porazi vođu klana lisičjih duhova koja je prouzrokovala rat u ljudskoj domeni, Jiang Ziya dolazi u raj i dobije naredbu da istu smakne. Nakon što shvati da je lisičji duh opsjednuo nevinu djevojčicu, Jiang Ziya odbija izvršiti naredbu i biva prognan u ljudsku domenu. Nakon desetak godina, Jiang Ziya ponovno sreće djevojčicu i otpočinje pustolovnu potragu za istinom. Vizualni dojam i sadržaj nadilaze dva animirana filma iz proteklog tromjesečja - koji su ujedno dobili i nominaciju za Oskara - Pixarov Soul i Wolfwalkers Tomma Moorea. Kao fantastična priča o ljudima, bogovima i demonima, Jiang Ziya: Legend of Deification je drugi film u sklopu Fengshen kinematskog univerzuma (FCU). Prvi je Nezha: Birth of the Demon Child (2019).

PELÉ (DOKUMENTARNI, BIOGRAFSKI; UK, BRAZIL; NETFLIX)

U nastojanju da prikaže i nogometni genij Peléa i političku situaciju Brazila tog vremena, dokumentarni film Pelé ostavlja dojam da je tek zagrebao površinu. No, ta je sveobuhvatnost dobar početak za one nogometne fanove koji nisu upoznati s kontekstom tog vremena. Najveća je pažnja pridana Peleovoj ulozi na svjetskim nogometnim prvenstvima. Što se tiče samog Pelea, isti ne dijeli mnogo misli, no isto tako ne krije možda i najbitniju od njih - svijest o vlastitoj nemoći u vrijeme vojne diktature Pete Brazilske Republike (1964-1985).