Sedam najboljih gangsterskih filmova koje ste možda propustili

Od klasičnih mafijaških priča do modernih interpretacija, istražujemo odlične filmove o organiziranom kriminalu koje ste možda propustili

Gangsterski filmovi oduvijek su fascinirali publiku svojim zapanjujućim pričama o zločinu, moći i moralu (ili manjku morala). Već od ranih dana filmskog medija, takvi su filmovi privlačili veliku publiku u kino dvorane. Tijekom Velike depresije, primjerice, prikazivanje gangstera kao heroja stvorilo je novi filmski žanr koji je simbolizirao propadanje američkog društva i strah da tradicionalne vrijednosti neće preživjeti ekonomsku krizu. Prvi film ovog žanra, Mali Cezar (Little Caesar, 1930.), prikazao je uspon malograđanskog mafijaša na vrh organiziranog kriminala. Film je postao hit, a kako to inače biva u Hollywoodu, odmah su se počeli raditi novi filmovi koji su htjeli replicirati uspjeh Malog Cezara, pa je do kraja desetljeća snimljeno više od 50 gangsterskih filmova.

Žanr se ciklički iznova i iznova popularizirao kroz godine pa su tako gangsterski filmovi 70-ih i 80-ih fascinirali američku publiku jer prikazuju tamnu stranu američke kulture, sugerirajući da je uspjeh često moguć samo kroz ilegalne aktivnosti (i samim time dekonstruiraju „američki san“). „Vjerujem u Ameriku“, kaže Bonasera don Corleoneu na početku Kuma (The Godfather, 1972.), jednog od vrhunaca svjetske kinematografije, a potom mafijaša zamoli za pomoć.

Kada je u pitanju naslovni junak gangsterskog filma, kao Corleone u spomenutom primjeru, najčešće je riječ o kompleksnim i nadasve zanimljivijim (anti)junacima koji već i samom svojom pojavom plijene pažnju pa nije čudno da se „gangster“ pretvorio u jednog od najpoznatijih arhetipova američke kriminalističke fikcije.

Nije posrijedi niti samo filmski medij. Sopranosi (The Sopranos, 1999.-2007.) su promijenili način na koji gledamo na TV serije, a sagledamo li druge televizijske komercijalne uspješnice poput Žice (The Wire, 2002.-2008.) ili Na putu prema dolje (Breaking Bad, 2008.-2013.) – uvidjet ćemo da je nerijetko riječ upravo o gangsterskom žanru ili uratku koji barem koketira s njim.

Stoga smo se potrudili za vas naći pripadnike žanra koje ste možda propustili. I ne, na ovoj listi filmova nema Kuma 3. Za njega se nadamo da ste ga propustili.

7. Posljednji posao (Layer Cake, 2004.)

Listu započinjemo s filmom koji se nekako izgubio sa svih lista gangsterskih filmova, iako nezasluženo. Riječ je o režijskom debiju Matthewa Vaughna koji je prethodno stekao filmsko iskustvo producirajući prva dva filma Guyja Ritchieja, inače kuma i bliskog prijatelja. Film je ekranizacija istoimenog kriminalističkog romana (iako se prijevod naslova romana u Hrvatskoj razlikuje) J. J. Connollyja koji potpisuje i scenarij Posljednjeg posla. U naslovnoj ulozi je Daniel Craig koji tumači neimenovanog junaka željnog uživanja nakon što je godinama prodavao kokain zaradivši pritom golem novac. Šef podzemlja, na njegovu žalost, zatraži nekoliko usluga prije nego će mu dopustiti umirovljenje, a stvari će se, pogađate, zakomplicirati.

6. Lopovi, ubojice i dvije nabijene puške (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998.)

Guy Ritchie se tijekom čitave svoje karijere redovito vraćao na organizirani kriminal kao središnju tematiku svojih filmova, a sve je započelo 1998. s „dvije nabijene puške“. Redateljev dugometražni prvijenac je u međuvremenu postao kultni klasik, a po mišljenju mnogih i danas je jedan od njegovih najboljih filmova. U centru pažnje je londonski polusvijet sačinjen od mnoštva mutnih tipova. U tom (potpuno bizarnom) britanskom podzemlju nađu se četvorica prijatelja nakon nesretne partije pokera. Odlikovan dinamičnom montažom i nezaboravnim dijalozima, film je jedini primjer gangsterske komedije na listi.

5. Uzaludna pljačka (The Killing, 1956.)

Kada nekome spomenete Kubricka, sigurno mu na prvu neće pasti na pamet Uzaludna pljačka. Zapravo, vjerojatno mu neće pasti ni na drugu ni na treću. Zaboravljeni Kubrickov (treći po redu) uradak, iako daleko od virtuoznosti kasnijih filmova, odličan je primjer gangsterskog filma s nizom dojmljivih likova. Film prati tim od petero ljudi koji pomno organizira pljačku trkališta konja. Minuciozno razrađen plan zahtijeva pažljivo vremensko usklađivanje svih aktera kriminalnog pothvata, a stvari se ubrzo zakompliciraju. Film je bio prepoznat od strane kritike, ali nije bio komercijalno uspješan što nije spriječilo Kubricka u sljedećem režijskom podvigu – stvaranju Staza slave (Paths of Glory, 1957.), jednog od najboljih antiratnih filmova.

4. Gomorra (2008.)

Je li vam poznato ime Roberto Saviano? Možda ste čuli za knjigu koja nosi isto ime kao i film na četvrtome mjestu ove liste, a možda ste samo čuli priču o talijanskom piscu koji već gotovo 20 godina živi pod zaštitom policije (inače je jedan od 600 Talijana koji dijele sličnu sudbinu)? Naime, kada je Saviano 2006. godine objavio svoju knjigu, exposé Camorre (jedna od najstarijih talijanskih kriminalnih organizacija, op.a.), počeo je dobivati prijetnje smrću. Prijetnje nisu prestale do današnjeg dana, a na temelju knjige Matteo Garrone je 2008. godine režirao vrhunski film koji prati pet odvojenih priča kojima je jedan nazivnik zasigurno uvijek isti – talijanska mafija. Film je osvojio Grand Prix na filmskom festivalu u Canessu iste godine i jedan je od najboljih filmova koji opisuju organizirani kriminal u susjednoj nam zemlji.

3. Pakleni poslovi (Infernal Affairs, 2002.)

Pakleni poslovi napeti je hongkonški triler o dvostrukim agentima – policajcu koji se infiltrira u mafiju i kriminalcu ubačenom u policijske redove. U igri mačke i miša obojica pokušavaju otkriti identitet onog drugog prije nego što budu razotkriveni. Ako vam je ova priča poznata, vjerojatno je zato što se radi o uratku koji je inspirirao film Pokojni (The Departed, 2006.), hit Martina Scorsesea ovjenčan s četiri Oscara i Zlatnim globusom. Original se ističe brzom radnjom, izvrsnom glumom Tonyja Leunga i Andyja Laua te sofisticiranom režijom, a drama je do danas dobila i dva uspješna nastavka.

2. Prorok (Un Prophète, 2009.)

Francuski kandidat za najbolji film na stranom jeziku 82. Oscara, Prorok, ima zanimljivu crticu kada je posrijedi njegov nastanak. Naime, Jacques Audiard, redatelj filma, posjetio je projekciju jednog od svojih filmova u francuskom zatvoru te je, šokiran uvjetima zatvora, odlučio svoj sljedeći film smjestiti upravo tamo. Koju godinu kasnije, nastao je Prorok, netipičan gangsterski film francuskog redatelja, koji prati mladog delinkventa Malika El Djebenu kako izrasta u moćnog kriminalca unutar zatvorskog sustava. Inteligentan i snalažljiv, Malik postupno stječe naklonost mafije, ali istovremeno „plete“ vlastitu mrežu utjecaja. Film kombinira surov naturalizam s nadnaravnim motivima, sporo prikazujući transformaciju glavnog lika u simbol novog vala organiziranog kriminala.

1. Božji grad (Cidade de Deus, 2002.)

Na prvom mjestu liste gangsterskih filmova koje ste možda propustili postavljena je višestruko nagrađivana brazilska drama pod nazivom Božji grad. Riječ je o vrhunskom prikazu brutalnosti i nasilja s kojima se susreću stanovnici Rija de Janeira prilikom odrastanja i života u favelâma (otkuda je redatelj uzimao naturščike). Scenarij za ovaj tjeskoban film nastao je prema istoimenom romanu brazilskoga pisca i scenarista Paula Linsa, a režiju potpisuje Fernando Meirelles koji europskoj publici nije bio poznat prije svog trećeg dugometražnog rada – Božjeg grada. Film prati odrastanje dvojice dječaka s potpuno različitim sudbinama – jedan postaje fotograf, dok drugi postaje moćni kriminalac.