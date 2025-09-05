Digitalni euro za sigurno plaćanje: ECB obećava otpornost na krize i dostupnost svima

Digitalni euro osigurat će svim Europljanima besplatno i univerzalno prihvaćeno digitalno sredstvo plaćanja, čak i u slučaju velikih poremećaja poput kibernetičkih napada ili nestanka struje

Sandro Vrbanus petak, 5. rujna 2025. u 12:22

Član Izvršnog odbora Europske središnje banke (ECB), Piero Cipollone, predstavio je pred Odborom za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta ključne aspekte digitalnog eura, naglašavajući njegovu ulogu u osiguravanju otpornosti i uključivosti platnog sustava. U sve digitalnijem svijetu, izloženom novim geopolitičkim i operativnim rizicima, ECB vidi digitalni euro kao nužnu nadopunu gotovini, a ne kao njezinu zamjenu. Cilj je da svi Europljani u svakom trenutku imaju pristup besplatnom i univerzalno prihvaćenom digitalnom sredstvu plaćanja.

Cipollone je istaknuo da gotovina ostaje ključna, no kako se društvo sve više udaljava od nje, potrebno je razviti joj digitalnu inačicu. Digitalna plaćanja, iako brza i praktična, kritično ovise o digitalnoj infrastrukturi koja je ranjiva. "Pružanje usluga plaćanja nije luksuz, već je za svakodnevni život neophodno poput električne energije ili čiste vode", poručio je Cipollone, podsjetivši na nedavne prekide mreže u Španjolskoj i Portugalu tijekom kojih mnogi građani nisu mogli obavljati plaćanja.

Otpornost u kriznim vremenima

Digitalni euro osmišljen je kako bi ojačao otpornost Europe u kriznim situacijama. Jedan od glavnih razloga je smanjenje ovisnosti o pružateljima usluga izvan EU-a, čime se jača strateška autonomija. Tehnička infrastruktura za obradu transakcija bit će distribuirana na najmanje tri različite regije, što će omogućiti automatsko preusmjeravanje plaćanja u slučaju regionalne katastrofe ili kibernetičkog napada. Time se osigurava neprekinuto poslovanje i kontinuitet platnog prometa.

Kao dodatnu mjeru sigurnosti, ECB će razviti namjensku aplikaciju za digitalni euro. U slučaju da, primjerice, aplikacija pojedine banke prestane raditi zbog kibernetičkog napada, klijenti bi i dalje mogli pristupiti svojim računima putem te njihove aplikacije. Ključna značajka bit će i funkcionalnost u offline načinu rada, koja će omogućiti plaćanja čak i kada nema internetske veze ili je gotovina teško dostupna, primjerice tijekom nestanka struje ili prirodne katastrofe.

Digitalna valuta za sve

Drugi temeljni stup digitalnog eura jest financijska uključivost. ECB se obvezao osigurati da nitko ne bude zapostavljen u digitalnoj tranziciji, posebno ranjive skupine poput osoba s invaliditetom ili onih s ograničenom digitalnom pismenošću. Više od 30 milijuna Europljana je slijepo ili slabovidno, a najmanje 34 milijuna gluho ili nagluho, stoga se pristupačnost postavlja kao imperativ pri dizajnu nove valute.

ECB aktivno surađuje s udrugama koje predstavljaju ranjive skupine kako bi tehnologiju prilagodio njihovim potrebama. Istražuju se adaptivna korisnička sučelja, poput glasovnih naredbi i zaslona s velikim slovima, a aplikacija ESB-a nadilazit će standarde propisane Europskim aktom o pristupačnosti. Planira se i uspostava korisničke podrške na lokalnoj razini, gdje bi subjekti poput poštanskih ureda, knjižnica ili lokalnih vlasti pružali besplatnu pomoć i pristup uslugama digitalnog eura onima kojima je to najpotrebnije.



