Canon najavio dva nova EF 70-200mm objektiva iz serije L

Canon Europe je najavio nadogradnju svoja dva najpopularnija i najcjenjenija objektiva iz serije L – modele EF 70-200mm f/4L IS II USM i EF 70-200mm f/2.8L IS III USM

Canon Europe je najavio nadogradnju svoja dva najpopularnija i najcjenjenija objektiva iz serije L – modele EF 70-200mm f/4L IS II USM i EF 70-200mm f/2.8L IS III USM. Prema navodima proizvođača objektivi raspona zuma 70-200 milimetara već su niz godina osnovna oprema kako profesionalnih tako i poluprofesionalnih fotografa te amatera.

Razlog tomu je mogućnost lakog mijenjanja kompozicije slike prijelazom iz standardnog u telefoto način snimanja. Ta prilagodljivost znači da oba objektiva mogu snimiti cijeli niz objekata, od portreta do divljih životinja.

EF 7-200mm f/4L IS II USM – glavne značajke

svestrani raspon zuma 70 – 200 m

stalni maksimalni otvor blende f/4

fokusiranje pomoću prstenastog USM-a

stabilizator slike u 5 koraka

iznimno prenosiv, mase svega 780 g

Utemeljen na visokim standardima svog prethodnika, EF 70-200mm f/4L IS II USM nudi vrhunsku konstrukciju, trajnost i ergonomski dizajn. Premaz od fluora smanjuje prljavštinu i kapljice vode koje bi se mogle primiti za objektiv, a premazi Super Spectra uklanjaju efekte ghostinga i flarea (odraza). Neki elementi objektiva EF 70-200mm f/4L IS II USM načinjeni su od fluorita i oni mogu korigirati odstupanja boja te tako jamče slike s visokom razlučivosti i visokim kontrastom.

Stalni otvor blende f/4 objektiva EF 70-200mm f/4L IS II USM omogućuje dosljednu ekspoziciju u rasponu različitih scenarija osvjetljenja. Devet listova kružne blende objektiva EF 70-200mm f/4L IS II USM stvaraju efekt bokeha, zamućujući pozadinu i pomažući da se na slici istakne objekt. EF 70-200mm f/4L IS II USM koristi kombinaciju prstenastog USM-a i nove, treće generacije EF modula koji dolazi s novim kontrolnim središnjim procesorom visokih performansi i novorazvijenim firmwareom radi postizanja većih brzina i preciznosti pri superbrzom automatskom fokusiranju (od 1 m).

Komentirajući predstavljanje objektiva, Michael Burnhill, europski stručnjak za proizvode iz grupe za slikovne tehnologije namijenjene krajnjim potrošačima u Canonu Europe, rekao je: Nakon povratnih informacija iz naše globalne zajednice fotografa s ponosom predstavljamo ova dva objektiva. Nastojimo vizualnim pripovjedačima današnjice ponuditi proizvode koje krasi najviša kvaliteta i najbolje performanse te nenadmašan izbor za fotografe koji žele sigurno zadovoljiti svoje slikovne zahtjeve. EF 70-200mm f/4L IS II USM utjelovljuje najbolju optičku tehnologiju dostupnu u seriji L i istovremeno je kompaktne veličine, robustan i lagan, dok EF 70-200mm f/2.8L IS III USM nudi nenadmašne performanse, svestranost i trajnost.

Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM

EF 70-200mm f/2.8L IS III USM – glavne značajke

svestrani raspon zuma 70 – 200 m

stalni maksimalni otvor blende f/2.8

fokusiranje pomoću prstenastog USM-a

stabilizator slike u 3,5 koraka

robusna konstrukcija otporna na nepovoljne vremenske prilike

EF 70-200mm f/2.8L IS III USM zamjenjuje Canonov objektiv raspona 70 – 200 mm s vrha ponude. Konstruiran je s fokusom na visoke performanse i robusnost što ga čini dobrim izborom za fotografe kojima trebaju telefoto objektivi visoke kvalitete za precizno hvatanje detalja. Ovaj objektiv odgovara zahtjevima profesionalaca pa ga njegove zaštitne brtve čine otpornim na vlagu i prašinu dok su prednji i stražnji elementi prekriveni premazom od fluora što u konačnici olakšava čišćenje objektiva nakon snimanja. EF 70-200mm f/2.8L IS III USM objektiv ima široki otvor blende od maksimalno f/2.8 i kružnu dijafragmu s osam listova. Zatim tu je i stabilizator slike koji u 3,5 koraka kompenzira svako zamućenje nastalo usred pokreta.

Što se cijena tiče, EF 70-200mm f/4L IS II USM u prodaju stiže krajem lipnja 2018. godine po cijeni od 1.299,00 USD, a EF 70-200mm f/2.8L IS III USM u kolovozu 2018. godine po cijeni od 2.099,00 USD.