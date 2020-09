Canonov EOS C70 donosi snagu nosača RF u svoju liniju Cinema EOS

Canon Europe predstavio je EOS C70 – kompaktnu i svestranu kameru koja će prva spojiti vrhunsku kvalitetu slike Canonove linije Cinema EOS s prenosivošću i svestranošću svoje linije EOS R. Prvi put u povijesti tvorci filmova koji koriste kamere iz Canonova sustava Cinema EOS mogu uživati u nevjerojatnim mogućnostima snažne ponude objektiva RF.

Dizajn kamere EOS C70 čini je savršenom za široku lepezu primjena, uključujući snimanje dokumentaraca, produkcije svih veličina, prikupljanje vijesti, a sada čak i društvene mreže, i to sve zahvaljujući njenoj jedinstvenoj mogućnosti okomitog snimanja. Njena veličina i značajke omogućuju tvorcima filmova da snimaju iz ruke ili pak s drona ili okretnog nosača (gimbala), dajući im kreativnu slobodu. Ova kamera nudi i razne formate snimanja na SD kartice, uključujući 4K do 120 sličica/s u omjeru 4:2:2 10 bita u XF-AVC (All-I ili Long-GOP) te MP4 u HEVC (H.265) ili H.264. Time snimatelji filmova dobivaju mogućnost zadovoljavanja različitih produkcijskih zahtjeva.

Danas je predstavljen i prilagodnik za nosač EF-EOS R 0.71x – prilagodnik za objektiv s EF na RF koji tvorcima filmova nudi slobodu upotrebe cijele linije objektiva EF s modelom EOS C70, povećavajući kompatibilnost između dviju Canonovih najpopularnijih linija objektiva.



Kompaktna kamera, filmska kvaliteta

Sve je popularnije snimanje DSLR fotoaparatima i fotoaparatima bez zrcala. EOS C70 premošćuje jaz između dvaju Canonovih portfelja proizvoda: digitalnih fotoaparata sa zamjenjivim objektivima i sustava Cinema EOS. Prihvaćanje Canonova nosača RF koji ima kratku zakačku straga omogućilo je da EOS C70 ima kompaktan dizajn. No, iako je ta kamera najmanja i najlakša u Canonovoj liniji Cinema EOS, donosi pregršt značajki koje podržavaju svestran raspon profesionalnih videoprimjena. Ima 13 gumba kojima se može dodijeliti neka funkcija, višefunkcijski ručni držač radi lakšeg rada, profesionalne ulazne/izlazne terminale uključujući HDMI i dva mini XLR terminala za zvuk te nezavisni sustav ventilacije. Tu je i novi, tanji sustav ND filtara koji omogućuje ND filtraciju u 10 faza i snimateljima nudi veću kontrolu nad ekspozicijom i dubinom polja.

Ulazak svijeta nosača RF u filmsku produkciju

Canonova linija objektiva RF poznata je po svojoj izvrsnoj kvaliteti slike i funkcionalnosti. Tehnologija nosača stvorena je kako bi ponudila napredne značajke prilikom rada s videozapisima te je savršena za Canonovu liniju iz sustava Cinema EOS. Takve mogućnosti nude tvorcima filmova koji koriste kameru EOS C70 bogat izbor objektiva visoke kvalitete iz linije RF koja se stalno proširuje, uključujući telefoto, zum, vrlo kvalitetne objektive fiksne žarišne duljine, one sa širokim otvorom blende i makro objektive. Za optimalnu stabilizaciju slike EOS C70 nudi kombiniranu stabilizaciju slike koja spaja optičku stabilizaciju slike RF objektiva s elektroničkom stabilizacijom u tijelu kamere. Rezultat su izvanredne performanse stabilizacije, čak i pri snimanju iz ruke. Napredne mogućnosti komunikacije između objektiva i kamere otključava i dodatne značajke, primjerice sposobnost prikaza udaljenosti od objekta na LCD monitoru kamere.

Prilagodnik za nosač EF-EOS R 0.71x koristi optičku konverziju kako bi snimio objekt iz kuta punog kadra objektiva EF čak i kad se on koristi sa senzorom Super 35mm kao i povećan prijenos svjetlosti od oko jednog zaustavljanja. Prilagodnik omogućuje potpunu komunikaciju između objektiva EF i tijela kamere, nudeći trajnu potporu za Canonovu bogatu ponudu objektiva EF. Posve su podržane i značajke automatskog fokusiranja, perifernog osvjetljenja i ispravljanja kromatskih odstupanja kao i prijenos metapodataka o objektivu kad se koristi prilagodnik za nosač EF-EOS R 0.71x.

Besprijekorna 4K kvaliteta slike

Korištenje svih prednosti senzora Super 35mm Dual Gain Output (DGO) koji je prije toga bio upotrijebljen na hvaljenom modelu EOS C300 Mark III, EOS C70 nudi iznimnu kvalitetu slike s više od 16 razina dinamičkog raspona. Baš kao i EOS C300 Mark III, EOS C70 stvara iste realistične i kinematografske boje, iznimno jasne slike u uvjetima slabog osvjetljenja i vrhunske mogućnosti snimanja u HDR-u. Zahvaljujući DGO senzoru i snažnom procesoru DIGIC DV 7, EOS C70 savršen je izbor za profesionalce koji žele proizvoditi sadržaje visoke kvalitete u razlučivosti 4K. Podržava i usporeno, „slow motion“ snimanje u razlučivosti 4K 120p uz podršku za Dual Pixel CMOS AF kao i snimanje zvuka. Za sve koji žele veće brzine snimanja, dostupno je i 180p u načinu rada Super16. Snimajući na dvije SD kartice u Canonovu formatu XF-AVC i 10-bitnoj kvaliteti 4K 4:2:2, EOS C70 snima u visokoj razlučivosti za širok raspon primjena, od dokumentaristike do novinarstva, preko glazbenih videozapisa i sadržaja utemeljenih na webu.

EOS C70 prva je kamera iz sustava Cinema EOS s namjenskim okomitim načinom snimanja

Funkcije za naprednu podršku

EOS C70 ima cijeli niz premijera za sustav Cinema EOS. Osim što podržava Canonov poznati sustav Dual Pixel automatskog fokusiranja, to je i prva kamera iz sustava Cinema EOS koja ima revolucionarnu tehnologiju EOS iTR AF X (inteligentno praćenje i prepoznavanje) koji je prije viđen kod novopredstavljenog modela EOS R5. Taj sustav koristi algoritam za prepoznavanje lica i glave koji je razvijen pomoću tehnologije dubinskog učenja. Radeći u kombinaciji s automatskim fokusiranjem uz prepoznavanje lica, ta značajka znatno poboljšava pouzdanost fokusiranja i praćenja subjekta. EOS C70 prvi put uvodi i funkciju Auto ISO u sustav Cinema EOS.

Canon donosi revoluciju svojim modelom EOS C70 kao prvom kamerom iz sustava Cinema EOS s namjenskim okomitim načinom snimanja koji je stvoren kao podrška pri snimanju sadržaja za društvene mreže i digitalne natpise.



Jednostavna pohrana i tijekovi rada

EOS C70 nudi nekoliko mogućnosti snimanja na razlučivostima od 4K, UHD, 2K i Full HD. Namijenjen je proizvođačima sadržaja koji žele optimizirati postprodukcijske tijekove rada – dva utora za SD kartice podržavaju brze UHS-medije, a tu je i pregršt mogućih konfiguracija kao što su snimanje s dva utora, naizmjenično snimanje na jednu pa drugu karticu i istovremeno snimanje na obje. Prvi put kod jedne kamere iz linije Cinema EOS, sada je moguće snimati u različite formate, razlučivosti i dubini bitova za svaki od utora za multimedijsku karticu, a to omogućuje doista prilagodljiv tijek rada.

Danas je predstavljen i proizvod CJ20ex5B IASE S – objektiv vrste „2 u 1“ razreda UHDxs-s moćnim rasponom zuma od 20x i širokim kutem od 5 mm koji proširuje Canonovu ponudu 4K objektiva za televizijsku produkciju za kamere s 2/3-inčnim senzorom koja je vodeća u branši .

Ovdje možete naći više informacija o kameri EOS C70 i prilagodniku za nosač EF-EOS R 0.71x.

Glavne značajke kamere EOS C70: