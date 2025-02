Panasonicov visokorezolucijski full frame LUMIX dobio nasljednika

Skoro šest godina trebalo je čekati na osvježenje prvog Panasonicovog full frame mirrorless aparata. Novi aparat slijedi poznatu Panasonicovu shemu imenovanja pa je dobio jednostavno ime LUMIX S1RII. I dalje se radi o modelu visoke razlučivosti, iako za nekoliko megapiksela niže od prethodnika.

Tako ovaj model dolazi s BSI CMOS senzorom razlučivosti 44,3 megapiksela (naravno, bez AA filtra, radi veće oštrine), sposobnim za snimanje 8K@30p videa. Ako vam spomenuta 44 megapiksela nisu dovoljna, ima i visokorezolucijski način rada pri kojem uz pomak senzora okida više fotografija i iz njih sastavlja fotografiju od oko 177 megapiksela.

Senzor je ujedno opremljen dual-gain sklopovljem za pojačanje signala, što jamči manje šuma pri višoj razlučivosti. Deklarirani dinamički raspon je 14 stopova ekspozicije. Nudi i 6,4K Open Gate snimanje, pri čemu se koristi čitava površina (to se posebice odnosi na visinu) senzora, a nadogradnje firmwarea trebale bi donijeti i Open Gate snimanje razlučivosti 8,1K.

Podržano je i snimanje 5,8K ProRes RAW (HQ) videa na CFexpress Type B karticu, a aparat je opremljen i utorom za SD karticu (podržane su i UHS II SD kartice) te može snimati i na vanjski SSD.

Može okidati do 40 fotografija u sekundi uz automatski fokus kad se koristi elektronički zatvarač, odnosno do 10 fotografija u sekundi uz mehanički zatvarač.

Za razliku od prethodnika, S1RII ima hibridni automatski autofokus, koji uključuje i fazno fokusiranje, ključno za pouzdano držanje fokusa prilikom snimanja videa. Autofokus je sad obogaćen AI praćenjem za bolje prepoznavanje ljudskih očiju i lica. Ima i pre-burst način rada za hvatanje točno određenog trenutka - aparat se pripremi na okidanje pritiskom okidača do pola (fotografije tad drži u radnoj memoriji), no fotografije počinje spremati na memorijsku karticu tek nakon što se okidač pritisne do kraja.

Već poslovično odlična Panasonicova stabilizacija nije izostala ni kod ovog aparata, tako da full frame perjanica nudi 8 stopova stabilizacije u tijelu, odnosno 7 stopova u telefoto rasponu uz korištenje Dual I.S. 2 funkcionalnosti (kombiniranje mehaničke stabilacije senzora i optičke stabilizacije u objektivu). Tu je i elektronička stabilizacija, koja sad ima mogućnost rada bez obrezivanja (cropless).

Tijelo aparata je manje od prethodnikovog te je opremljeno ekranom koji omogućava i naginjanje i bočno izvlačenje, što je najbolja izvedba ekrana na fotoaparatima.

LUMIX Lab je mobilna aplikacija koja omogućava izradu i upload LUT-ova na neke Panasonicove aparate, kako bi korisnik dobio stilizirane snimke (prvenstveno video, a ako baš hoće, onda i fotografije) u samom aparatu. Ta aplikacija, naravno, radi i s ovim uređajem.

Panasonic ima i novu aplikaciju, LUMIX Flow, koja može poslužiti za poboljšanje produkcije, pomažući u stvaranju scenarija, snimanju, organizaciji datoteka, a aparat podržava i integraciju sa softverom poput Frame.io, za učinkovitiju postprodukciju i suradnju. Novost je i tethering pomoću poznatog profesionalnog RAW softvera Capture One.

Livestream na kojem je aparat predstavljen možete pogledati na LUMIX kanalu na YouTubeu, a na istom kanalu dostupno je i nekoliko kraćih videa u kojima se demonstriraju karakteristike ovog novog modela.

Cijena i dostupnost za naše tržište nisu objavljeni, a na Panasonic.com-u i B&H-u navodi se cijena od 3.300 američkih dolara za tijelo (bez objektiva), s očekivanim početkom isporuke od 17. ožujka.