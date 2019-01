Sony najavio novi α6400 fotoaparat, softverske nadogradnje za postojeće te novu mobilnu aplikaciju

Kako smo već naveli u uvodu, Sony je predstavio novu generaciju α6400 fotoaparata bez ogledala koju temelji na vlastitim, najnovijim tehnologijama koje se mogu naći i na tvrtkinim fotoaparatima punog formata uključujući i α9, α7R III i α7 III modele.

Model α6400 (na otvornoj fotografiji) uvodi napredni Real-time Eye AF, najnoviju verziju Sony Eye AF tehnologije koja se koristi za prepoznavanje objekata pomoću umjetne inteligencije. Ova značajka podatke o detekciji oka obrađuje u realnom vremenu, a rezultat toga je poboljšana preciznost, brzina i praćenje učinka Eye AF funkcije.

Neovisno o režimu rada, fotoaparat je kadar automatski detektirati oči snimanog subjekta i s pola pritiska na okidač aktivirat će Eye AF značajku. Podrška za detekciju očiju u životinja bit će dodana tijekom ljeta 2019. godine putem softverskih ažuriranja.

Na modelu α6400 prvi put se pojavljuje i funkcija „Real-time Tracking”. Ovaj režim koristi najnoviji algoritam tvrtke Sony koji uključuje prepoznavanje objekata pomoću umjetne inteligencije, a koji obrađuje informacije o bojama, udaljenosti predmeta (dubina) i osvjetljenju kao prostornu informaciju kako bi osigurao da svi subjekti mogu biti uhvaćeni s velikom preciznošću.

Fotoaparat α6400 može fotografirati i do 11 fps s punim AF/AE opsegom koristeći mehanički okidač, i do 8 fps s punim AF/AE opsegom tijekom fotografiranja u tihom režimu. Također može fotografirati na svakoj od ovih brzina do 116 frameova u standardnom JPEG formatu, odnosno do 46 frameova u komprimiranom RAW formatu.

Sony α6400 opremljen je s 24.2 MP APS-C senzorom slike koji je uparen s nadograđenim procesorom BIONZ X. Standardni ISO rangira do ISO 32000 za fotografiju i video, i može se proširiti i do ISO 102400 za fotografije s odličnom redukcijom šuma pri srednjim i visokim vrijednostima ISO osjetljivosti.

Sony A9

Fotoaparat α6400 istovremeno je i video kamera koja nudi opciju snimanja video zapisa u 4K rezoluciji (QFHD: 3840 x 2160) uz puno očitavanje rezolucije bez spajanja piksela s ciljem prikupljanja približno 2,4 puta više informacija nego što je potrebno za 4K format. Također, ovaj model može snimati i u Full HD formatu pri brzini od 120 fps do 100 Mbps.

Sony navodi kako α6400 zahvaljujući unaprijeđenoj tehnologiji Fast Hybrid AF izuzetno brzo izoštrava sliku tijekom snimanja te kako pruža izuzetno glatke promjene fokusa bez obzira na scenu, čak i u slučaju kada subjekt istupi naprijed, odnosno kada se nenadano pomakne. Sony α6400 ima ugrađenu i podršku za Time-Lapse video zapise kod kojih ukupan broj kadrova može biti između 1 i 9999, uz vremenski razmak od 1 do 60 sekundi. Sony navodi i kako po prvi put u njihovim APS-C fotoaparatima bez ogledala je prisutna i podrška za HLG (Hybrid Log-Gamma) profil koji podržava Instant HDR proces rada. Zahvaljujući tome, 4K HDR fotografije mogu se prikazivati na kompatibilnim HDR (HLG) televizorima.

Da bi fotografiranje i snimanje video zapisa bilo što lakše Sony je fotoaparat α6400 opremio i s 3-inčnim LCD zaslonom osjetljivim na dodir. LCD ekran je također opremljen s opcijama za Touch Pad, Touch Focus, Touch Shutter i Touch Tracking koji brzinski aktivira praćenje u stvarnom vremenu putem ekrana na dodir. Ponovno, radi ugodnosti rada zaslon je moguće zakrenuti za 180 stupnjeva.

U prodaji bi se trebao naći od idućeg mjeseca (veljača 2019.) po cijeni od oko 1.050 eura. U ponudi će biti i komplet (α6400 i SEL18135 objektiv) čija će cijena biti oko 1.450 eura.

Sony je istovremeno najavio i poboljšanja za postojeće fotoaparate iz linije α9, a koja će stići putem softverskih nadogradnji. Sony α9 fotoaparat bit će unaprijeđen s nekoliko velikih poboljšanja sustava Autofokusa (AF) i kvalitete slike, kao i mnoštvom novih funkcija koje su dizajnirane za poboljšanje ukupnog procesa rada za profesionalne fotografe. Također, bit će dostupna i nova ažuriranja softvera za α7R III i α7 III koja uključuju najnoviju “Real-time Eye AF” funkciju i mogućnosti snimanja u intervalima.

Sony Imaging Edge

Nova verzija 5.0 softvera za α9 uključuje novo razvijeni Sony „Real-time Tracking” za praćenje objekta i novi „Real-time Eye AF koji služi za prepoznavanje objekata pomoću umjetne inteligencije. Dodatne mogućnosti koje će biti dostupne uz novi softver, uključuju Touch Pad, Touch Tracking, prošireni opseg otvora blende za AF s detekcijom faze koje je povećano s F11 na F16 i Fast Hybrid AF za snimanje videa koji pruža glatko automatizirano fokusiranje. Naredna verzija 6.0 softvera za α9 donijet će i Eye AF podršku za detekciju očiju životinja.

S novom verzijom 3.0 softvera, Sonyjevi α7R III i α7 III fotoaparati punog formata dobit će poboljšane performanse u vidu funkcije Real-time Eye AF i funkcije snimanja videozapisa u intervalima (time-lapse).

Nadogradnja softvera na 5.0 inačicu planirana je za ožujak 2019. godine, nadogradnja na inačicu 6.0 tijekom ljeta 2019. godine, a nadogradnja na 3.0 inačicu softvera za α7R III i α7 III fotoaparate za travanj 2019. godine.

Sony je ujedno predtavio i novu aplikaciju za mobilne uređaje – Mobile Imaging Edge koja je nasljednik njihove ranije PlayMemories Mobile aplikacije. Nova aplikacija nudi instant prijenos slika s kamere na povezani mobilini uređaj još za vrijeme snimanja. Fotografije se mogu prebaciti dok se koristi nova “Auto background transfer to Smartphone” funkcija što korisnicima omogućava lako dijeljenje sadržaja direktno s njihovih mobilnih telefona na društvene mreže. Ova aplikacija također podržava prijenos 4K filmova i nudi funkciju daljinskog upravljanja.

Za profesionalne fotografe, Sony će izdati novu mobilnu aplikaciju “Transfer & Tagging add-on” koja će podržavati neposrednu isporuku rada tako što će dozvoljavati korisnicima prijenos sadržaja na mobilne uređaje putem FTP pozadinskog prijenosa fotoaparata, bez prekidanja snimanja te glasovni unos teksta kako bi se olakšala komunikacija i tijek rada između fotografa i drugih članova tima. Tu je i online funkcija koja će korinsicima omogućiti sinkronizaciju Caption Glossaryja između više uređaja.

Desktop verzija Sony “Imaging Edge” aplikacije bit će ažurirana podrškom za kreiranje time-lapse videa. Također bit će dodate i nove funkcije za maksimiziranje upotrebljivosti, uključujući usporedni prikaz i funkciju kreiranja kolekcija fotografija, kao i novi, poboljšani korisnički interface. Najnovije verzije 1.4 Desktop aplikacija “Remote”, “Viewer” i “Edit” bit će dostupne još ovog mjeseca (siječanj 2019.), a mobilne aplikacije “Imaging Edge Mobile” i ” Transfer & Tagging add-on ” od ožujka 2019.