Friend – "prijatelj" koji vas posvuda prati, prisluškuje i ponekad bude od koristi

Generativna umjetna inteligencija je alat za pomoć pri pisanju, crtanju, računanju, zaključivanju, programiranju, odlučivanju i brojnim ostalim sličnim aktivnostima, pa ga kao takvoga kompanije ugrađuju u svoje proizvode i usluge. GenAI asistenti već postoje na webu, kao samostalne aplikacije ili dodaci unutar postojećih softverskih paketa, no neki pokušavaju od te tehnologije napraviti – samostalni hardverski proizvod.

Dosad smo tako vidjeli da su to pokušali učiniti, na primjer, američki startupi s gadgetima Humane (AI Pin) i Rabbit (R1), no prve recenzije "pokopale" su te njihove pokušaje izrade privjesaka, kojima je jedina funkcija biti portal od korisnika do nekog jezičnog modela umjetne inteligencije. Ipak, loš prijem u javnosti nije pokolebao ostale, pa je tako ovih dana javnosti otkriven novi gadget slične namjene i formata – Friend.

Najveće ulaganje – domena

Taj "prijatelj" dolazi u obliku ovećeg okruglog privjeska na lančiću, povezuje se Bluetoothom s mobitelom, a ima cilj služiti kao sveprisutni, sveznajući virtualni savjetnik i asistent svojem vlasniku. Samo za domenu friend.com, na kojoj se nalazi službena stranica tog proizvoda, njegov je tvorac Avi Schiffman navodno platio 1,8 milijuna dolara. Logično bi bilo očekivati da je u razvoj proizvoda uloženo i mnogo više, no izgledno je da nije. Startup je dosad, naime, prikupio tek oko 2,5 milijuna dolara investicija, pa se čini da su najviše uložili u web domenu.

A što će Friend na kraju nuditi? Trebali bismo to doznati tek početkom sljedeće godine, za kad su zakazane prve isporuke kupcima. Službena stranica navodi da će on biti "trajno aktivan", osluškivat će vaše razgovore s drugima (ili samim sobom), a potom će se ponekad, kad osjeti potrebu, uključiti u vaš život i reći vam što misli o aktualnom trenutku u kojem se nalazite. Učinit će to slanjem notifikacije na povezani mobitel, diskretno i, navodno, u pravom trenutku.

Privjesak Friend može se već sada naručiti po cijeni od 99 dolara, bez potrebe za plaćanjem dodatne mjesečne pretplate, kao kod spomenutih konkurenata. Poznajući aktualno stanje sa sličnim proizvodima, Friendu korisnici na Internetu ne predviđaju baš sjajnu budućnost.