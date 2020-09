Garmin Catalyst pomaže sportskim vozačima postaviti nove rekorde

Danas je službeno predstavljen Garmin Catalyst, virtualni trkaći trener (ili kako ga Garmin zove – Driving Performance Optimizer) namijenjen pravim automobilskim utrkama i vozačima, a koji u realnom vremenu analizira podatke o odvoženoj stazi, krugu i segmentu staze i na osnovu analiza daje sugestije vozačima.

Uređaj je praktički trenutno jedini u svojoj kategoriji, a kombinira vrlo precizno satelitsko pozicioniranje visoke razlučivosti (10 Hz multi-GNSS pozicioniranje) s ugrađenim akcelerometrom, procesiranje videa (iz pridružene kamere) u realnom vremenu i generiranje idealne putanje i idealnog stila vožnje (vrijeme, pozicija i snaga kočenja i ubrzavanja, primjerice). Uređaj je pored sintetskog grafičkog prikaza putanje i ostalih parametara, analize vremena za krugove i segmente u stanju od odvojenih video-isječaka iz različito odvoženih krugova sintetizirati video sa spojenim najboljim segmentima odvoženim u jednom, idealnom krugu.

Pored ove analize nakon utrke, podržava i glasovno vođenje vozača tijekom same vožnje: „Next left turn in earlier“, „New best (lap)“, „Next time brake less“, „Good apex“ itd.

Iako ga je moguće spojiti na računalo ili mobitel preko Garmin Connecta, uređaj je zapravo samodostatan i nije potrebno skidati podatke za analizu – njegov vlastiti procesor sam sve analizira i prikazuje sve podatke, uključivši i video, na njegovom ekranu. Kažu da dolazi s „mnoštvom“ (nismo iz prezentacije uspjeli doznati koliko točno) svjetskih trkaćih staza već dostupnih, a iz podataka skupljenih u realnom vremenu u stanju je generirati i lokalne staze kojih eventualno nema u svojoj bazi.

Ovisno o potrebama – vikend trkači u civilnim vozilima ili ozbiljniji trkači s posebno prerađenim vozilima, Catalyst se montira ili na nosač s vakuumskim držačem za staklo, ili za nosač vijcima učvršćen za komandnu tablu ili bilo koji drugi dio kokpita koji vam odgovara.

Kamera potrebna za snimanje vožnji (snimci su geotagirani u realnom vremenu i visoke razlučivosti) je eksterna i s Catalystom se spaja kabelom, a sam Catalyst se s ugrađenim zvučnim sustavom ili slušalicama vozača spaja preko Bluetootha, iako ima i svoj mali zvučnik koji, priznaju, nije dovoljno glasan za korištenje u kabini jurećeg trkaćeg automobila.

S današnje prezentacije

Iako u softverskom smislu nema prepreke da se koristi za analizu i poboljšanje i motorističkih utrka, oblikom, izvdebom i načinom instalacije Catalyst (za sada) nije fizički prilagođen motoristima.

Vrlo uzbudljiv i istinski jedinstven uređaj o kojem ćemo sigurno još čitati i pisati.

Čim doznamo cijene u nas, javimo vam.