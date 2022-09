Garmin inReach Mini 2 - 30 dana autonomije

Uređaj ima 10 cm (4 inča) visine i 5 cm (2 inča) širine uz težinu od 100 g (3,5 oz) te je otporan na vanjske utjecaje do razine IPX73.

inReach Mini 2 može izdržati do 14 dana neprekidnog rada u zadanom 10-minutnom načinu praćenja. Vijek trajanja baterije dodatno se može produljiti prilagodbom intervala praćenja 30-minutnom načinu i tako dobiti do 30 dana neprekidne upotrebe. Ako je uređaj isključen može ostati napunjen i spreman za korištenje do godinu dana.

Također, inReach Mini 2 automatski bilježi aktivnost korisnika i pasivno pohranjuje njegovu rutu. Ako korisnik postane dezorijentiran može jednostavno uključiti TracBack opciju pri čemu će mu se prikazati digitalna staza na uređaju i voditi ga natrag do početne točke. Pri tome može pomoći i elektronički kompas koji prikazuje točan smjer čak i kada miruje.

Osim kao samostalan uređaj, inReach Mini 2 može se upariti s više od 80 Garmin uređaja, uključujući plotere, navigaciju u vozilu, zrakoplovne sustave i pametne satove. Kada su upareni, korisnici mogu jednostavno pregledavati dolazne poruke, odgovarati na poruke ili kontrolirati inReach Mini 2 kako bi pokrenuli i zaustavili praćenje te, u slučaju potrebe, pokrenuli interaktivni SOS izravno s uparenog uređaja.

inReach Mini 2 za hitne slučajeve ima namjenski SOS gumb kojim uređaj šalje signal u pomoć Garmin međunarodnom koordinacijskom centru za hitne slučajeve (IERCC), koji radi 24 sata dnevno.

Jedan uređaj u standardnom kompletu (na slici iznad) dolazi uz preporučenu maloprodajnu cijenu od 2.999,99 kn, dok nautički komplet (naslovna slika) koji sadržava nosač s vijcima, kabel za napajanje i vrpcu dolazi uz preporučenu maloprodajnu cijenu od 3.399,99 kn.

Također, za komunikaciju pomoću inReach Mini uređaja potrebna je aktivna satelitska pretplata. Za pojedince ili profesionalce dostupni su različiti paketi koji se kreću od fleksibilnih mjesečnih opcija do godišnjeg paketa. Paketi su dostupni već za 112 kn mjesečno.