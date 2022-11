Meta odustaje od razvoja pametnog zaslona za videopozive i sata s ugrađenim kamerama

Meta, nakon masovnih otpuštanja, svoje resurse usmjerava na druge projekte koji su više usklađeni s njezinom dugoročnijom vizijom.

Portal je bio pametni zaslon tj. uređaj s mogućnošću videopoziva koji je gotovo isključivo podržavao Facebookove aplikacije. Prvi put je predstavljen 2018. godine.

U međuvremenu nije zauzeo značajan postotak tržišta pametnih zaslona. Ipak, još uvijek ga je moguće kupiti putem službenih web stranica na vrhu kojih se nalazi obavijest koja kaže da će Meta Portal TV, 10'' i Go biti dostupni do kraja godine ili do isteka zaliha.

Što se tiče pametnog sata, prenosi Mashable, koji je navodno bio u razvoju od listopada 2021., trebao je imati ugrađene kamere, uz druge, standardne značajke pametnog sata, kao što su reprodukcija glazbe, slanje poruka, obavijesti i praćenje aktivnosti.

Nažalost niti od sata neće biti ništa jer će se jedinica tvrtke koja je radila na pametnom satu usredotočiti na izradu naočala za proširenu stvarnost.