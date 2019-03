Microsoft gasi svoje "medicinske" servise

Microsoft je najavio kako će uskoro ugasiti svoje medicinske servise, a time i podršku za svoje pametne i fitnes narukvice i prateće im aplikacije. Naime, Microsoft već duže od dvije godine ne prodaje svoje Band narukvice pa očito više nema ni smisla održavati servere i servise za nekolicinu preostalih korisnika tih gadgeta.

Microsoft nije naveo koliko je Microsoft Band narukvica aktivno no očito ne tolik broj da bi našli opravdanje za daljnje trošenje novca za održavanje servera i servisa koje narukvice potrebuju za općenito rad i pohranu te sinkronizaciju korisničkih podataka. Microsoft je za Dan „D“ odredio zadnji dan u svibnju, odnosno 31. svibnja 2019. godine.

Tog datuma osim što će ugasiti servise uklonit će i sve svoje aplikacije koje imaju veze s Microsoft Bandom s online trgovina, kako s vlastitog Microsoft Storea tako i s konkurentskih Google Playa i Apple Storea. Podatke će biti moguće preuzeti na lokalno računalo do kraja svibnja, a one spremljene u oblak do lipnja 2019. godine.

Nakon što Microsoft odradi gašenje usluge, postojeći korisnici će moći i dalje koristiti Microsoft Band za praćenje osnovnih podataka poput, broja prijeđenih koraka, vrste odrađenih vježbi, broj otkucaja srca, postavljati alarme i drugo. No, samo dok narukvicu ne resetiraju na tvorničke postavke, nakon toga nema povratka – Microsoft Band se više neće moći aktivirati budući će serveri potrebni za to odavno biti ugašeni.

Microsoft je odlučio dijelu korisnika čak i vratiti dio novca kojeg su izdvojili za kupnju. Jedini preduvjet je da su kupci i dalje aktivni korisnici, ili su to barem bili u razdoblju od 1.12.2018 do 1.3.2019. godine, odnosno da su u navedenom razdoblju svoje podatke s narukvica sinkronizirali s Microsoftovim oblakom.

Ako je taj preduvjet zadovolje, vlasnici Microsoft Banda mogu očekivati povrat novca u iznosu 79,99 USD, a vlasnici Microsoft Banda 2 iznos od 175 USD. Tvrtka će aktivne korisnike sama obavijestiti o stečenom pravu, a ponudu će morati iskoristiti najkasnije do 30. kolovoza 2019. godine.