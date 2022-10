Na Kickstarter stiže uređaj za jednostavnu elektrifikaciju običnih bicikala

Ako ste do sada imali ideju od svojeg bicikla napraviti električni, to je u pravilu zahtijevalo značajne preinake, iskustvo u mehanici, elektronici i strojarstvu, ili ste mogli kupiti kit, no i njega najčešće nije bilo trivijalno ugraditi na klasični bicikl. Američka kompanija Livall svojim proizvodom PikaBoost želi to promijeniti i svima omogućiti da u nekoliko poteza elektrificiraju svoj bicikl te dobiju pomoć električne energije prilikom pedaliranja.

Nikad lakša konverzija u e-bicikl

Kako ovaj uređaj funkcionira, najbolje se vidi na slikama, i prilično je iz njih jasno. Kompaktni sklop postavlja se na ramu, obično ispod sjedala, a svojim gumenim kotačićem naslanja se na stražnju gumu. Kroz taj kontakt ostvaruje glavne dvije funkcije: prijenos snage na stražnji kotač i regeneriranje iste prilikom kočenja i njezin povrat u ugrađene baterije.

U samom PikaBoostu nalazi se set od 18 punjivih i izmjenjivih baterija tipa 18650, koje ukupno imaju kapacitet od 243 Wh. Tu je i elektromotor/generator, snage 250 W, a proizvođač kaže kako će doseg elektrificirane vožnje biti do 30 kilometara. Nakon toga trebat će baterije napuniti putem USB punjača, kroz vrijeme od oko 3 sata.

Kompaktni PikaBoost u istom vodootpornom kućištu, veličine 6,6 x 33,8 x 13 cm, donosi i stražnje stop svjetlo s automatskom detekcijom usporavanja, USB priključak, mehanizam za zaključavanje, senzore vrste terena i pada, kao i automatsku kočnicu. Sustavu ne treba "davati gas" ručno, jer on sam određuje koliko je i kada vozaču potrebno pomoći, kako bi održao konstantu brzinu vožnje. PikaBoost je, nakon parkiranja bicikla, moguće zaključati putem pripadajuće mobilne aplikacije ili pak jednostavno, bez potrebe za korištenjem alata, skinuti i ponijeti sa sobom.

Potencijalne probleme s ovim dodatkom mogli bi imati korisnici bicikala sa stražnjim blatobranima, koji će taj dodatak morati žrtvovati žele li imati električni pogon. Isto tako, nije sasvim jasno kako bi se PikaBoost nosio sa stražnjim kotačem na amortizerima, jer se prema prikazanom čini da je prilagođen samo hardtail biciklima, bez suspenzije na stražnjoj osovini. Možda tijekom daljnjeg razvoja Livall riješi i ove nedoumice.

Kako bilo, Livall PikaBoost bit će lansiran ovoga tjedna putem Kickstartera. Osnovna će mu cijena biti 599 dolara, ali za prve podržavatelje kampanje ona će biti prepolovljena iznosit će 299 dolara za određeni broj ranih kupaca.