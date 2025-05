Cyclers - mobilna navigacija s detaljnim planiranjem ruta optimizirana za bicikliste

Cyclers je još jedna od aplikacija namijenjenih onima koji se svakodnevno voze biciklom nudeći im solidnu navigaciju te opciju planiranja ruta koje su posebno prilagođene upravo biciklistima, i to bez obzira jesu li početnici ili već iskusni vozači…

OSNOVNI PODACI Naziv Cyclers Namjena Navigacija namijenjena biciklistima Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 14,99 eur godišnje ili 39,99 eur jednokratno (Plus)

Cyclers je aplikacija koja se specijalizira za biciklističku navigaciju i planiranje ruta, a namijenjena je biciklistima svih razina iskustva, od rekreativaca koji tek povremeno voze, pa do onih kojima je bicikl svakodnevno sredstvo prijevoza. Za razliku od većine tipičnih aplikacija za navigaciju, ova je doista posebno optimizirana za bicikliste.

Naime, pri planiranju ruta, uzimaju se u obzir kriteriji koji su važni za bicikliste kao što je sigurnost, promet i teren, pa je moguće definirati vlastite preferencije, poput izbjegavanja uzbrdica, vrlo prometnih ili loših cesta ili definirati vrstu vožnje, a aplikacija će ponuditi rute koje najbolje odgovaraju definiranim postavkama.

Osim toga, aplikacija nudi više opcija ruta za svaku destinaciju, a zgodno je i to što je moguće planirati kružne rute, kao i one kada se samo želi voziti bicikl što kraćim putem od neke željene lokacije (može biti i aktualna lokacija) pa do konačnog odredišta. Jednom kad je ruta prihvaćena, moguće je osloniti se na turn-by-turn glasovnu navigaciju, dok je tu i opcija snimanja vožnje te praćenje statistika.

Da bi ponudio najbolje moguće rute, Cyclers se oslanja i na same korisnike kako bi prikupila informacije o prometu, mogućim opasnostima na prometnicama te podatke o popularnosti ruta, pa se kroz korištenje aplikacije ljubitelji vožnje bicikla mogu međusobno pomagati. Osnovna inačica aplikacije je besplatna, ali ograničena, dok je za sve mogućnosti potrebno plaćati 14,99 eura godišnje ili 39,99 eura jednokratno za izdanje Plus.