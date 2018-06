Nixon izdao kolekciju satova Solo: A Star Wars Story

Američki proizvođač satova – Nixon predstavio je novu kolekciju satova – Solo: A Star Wars Story koja je inspirirana Han Sola, Landa Calrissiana i Enfys Nest. Svaki od navedenih likova dobio je vlastiti sat sa samo njima karakterističnim posebnostima.

Han Solo dobio je sat kojeg krase detalji Millenium Falcona i njegovih kockica koje je na početku filma dao Qi'rai, te koje je na kraju filma od nje ponovno dobio nazad. Solov sat nosi naziv Ascender i promjera je 42 milimetara.

Detalji Millennium Falcona nalaze se na prednjoj stani sata dok su kockice ugravirane na poleđini sata zajedno sa nazivom sata, nazivom „I Got This“ i logom Star Warsa. Na bočnoj sati, kruna sata je izvedena sa detaljima Blastera. Kako je riječ o satu koji predstavlja nositelja priče najnovijeg nastavka iz Star Wars franšize cijena mu je – 210 eura.

Lando Calrissian je također dobio svoj sat – Time Tracker. Dok na Hanovom satu prevladavaju tamnije boje (smeđa i crna), na Landovom prevladavaju svijetle – žuta i srebrena. Promjer sata je nešto manji – 37 milimetara.

Na kazaljkama je dodan i mali detalj – Millennium Falcon. Uz naziv sata (The Time Tracker) i logo Star Warsa na poleđini sata ugraviran je i Millennium Falcon i naziv „I Don't Like These Odds“. Cijena sata je 140 eura.

Treći sat, Bullet posvećen je liku Enfys Nest. Sat je izveden kombinacijom svijetlih i tamnih boja (žućkasto bijela i smeđa). Sat je namijenjen ženskom dijelu ljubitelja Star Warsa. Kao i prethodna dva modela, i ovaj je dobio manje detalje na prednjoj strani sata, a koji predstavljaju dijelove oklopa i oružja.

Promjer sata je 38 milimetara. Stražnja strana uz naziv sata (The Bullet 38) i Star Wars logo, ima i naziv „Cloud Rider“. Narukvica sata je od kože koja je u prigodnim bojama odjeće koju Enfys Nest nosi u filmu Solo: A Star Wars Story. Cijena sata je identična Hanovom modelu – 210 eura.

Nixonu nije ovo prvi izlet u Star Wars vode. Tvrtka je već ranije predstavila satove sa Star Wars tematikom, a koji su posvećeni likovima poput Lukea Skywalkera, Darth Vadera, Stormtroopera, Kylo Rena, te droidima R2-D2, C-3PO, BB-8 i drugim popularnim likovima.

Cijeli popis možete proučiti na službenim internetskim stranicama proizvođača. Više o najnovijem nastavku Star Wars franšize, Solo: A Star Wars Story možete proučiti ovdje.