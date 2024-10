Oura Ring 4: Novi pametni prsten s poboljšanim dizajnom i preciznošću

Novi model Oura Ring 4 skuplji je 50 dolara u odnosu na prethodnika, ali nudi nekoliko važnih poboljšanja ovog popularnog uređaja za praćenje zdravlja i sna.

Redizajnirani senzori

Jedna od promjena je konstrukcija prstena u potpunosti od titana, uključujući vanjski i unutarnji dio. To je drugačije od epoksidne unutrašnjosti prethodne generacije. Senzori na unutarnjoj površini su redizajnirani, eliminirajući izbočene kupole prisutne u ranijim modelima, što osigurava udobniji dodir s kožom.

Oura je proširila raspon veličina za Ring 4 i sada nudi veličine od 4 do 15, u usporedbi s prethodnim rasponom od 6 do 13. Oura izvještava o sve većem broju žena u dvadesetim godinama među svojom korisničkom bazom, pa će to odgovarati toj ciljanoj skupini.

Poboljšana preciznost

Najznačajnije u Ring 4 su poboljšana preciznost i mogućnosti prikupljanja podataka. Oura je razvila novi algoritam "pametnog očitavanja" koji se prilagođava individualnim oblicima prstiju i pozicijama prstena. Ova tehnologija omogućuje prstenu da identificira do 18 različitih signala, što je značajno povećanje u odnosu na osam u prethodnoj generaciji. Rezultat je dosljednije i preciznije prikupljanje podataka, čak i kada se prsten pomiče tijekom dana.

Prema Ouri, ova poboljšanja daju bolju sliku o zdravlju korisnika. Kvaliteta praćenja zasićenosti krvi kisikom (SpO2) poboljšana je za 120%, a točnost mjerenja SpO2 tijekom noći povećana za 30% u usporedbi s prstenom Gen 3. Dodatno, Oura izvještava o manjem broju praznina u prikupljanju podataka o otkucajima srca, sa 7% manje praznina tijekom dnevnih očitanja i 31% manje praznina u noćnim mjerenjima.

Ažurirana aplikacija

Trajanje baterije također je poboljšano. Oura tvrdi da je moguće do osam dana korištenja s jednim punjenjem, ovisno o veličini prstena, što je povećanje u odnosu na maksimalno sedam dana prethodnog modela.

Uz nadogradnje hardvera, Oura je preradila i svoju prateću aplikaciju. Redizajnirano sučelje sada sadrži tri glavne kartice: Danas, Vitalni znakovi i Moje zdravlje. To pojednostavljuje navigaciju i pruža jasnije uvide u dnevne i dugoročne zdravstvene metrike. Nove značajke uključuju automatsko prepoznavanje preko 40 različitih aktivnosti, poboljšano praćenje stresa i alat za predviđanje "plodnog prozora" za korisnice koje pokušavaju začeti.

Isti iznos pretplate

Oura Ring 4 zadržava vodootpornost do 100 metara. Model pretplate ostaje nepromijenjen, od 5,99 dolara mjesečno ili 69,99 dolara godišnje nakon jednomjesečnog probnog razdoblja. Oura Ring 4 dostupan je za prednarudžbu s cijenom od 349 dolara, u šest boja: zlato, rose gold, brušeno srebro, stealth, crna i srebrna. Isporuka je zakazana za početak 15. listopada 2024. godine.