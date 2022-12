Talijanska policija dobit će pametne naočale za brze provjere dokumenata

Iako se projekt Google Glassa nije pokazao uspješnim, kao niti drugi slični koncepti koje smo vidjeli kroz godine, jedna kompanija i dalje razvija slične pametne naočale – koje će sada dobiti i značajnu službenu primjenu. Talijanska tvrtka LaBconsulenze tako je razvila pametne naočale s tehnologijom proširene stvarnosti, laBGlasses, a ponudili su ih policiji u gradu Arezzo u Toskani.

Od ovoga mjeseca policijski službenici na terenu bit će, u sklopu pokusnog programa, opremljeni tim pametnim naočalama, kako bi ocijenili njihovu učinkovitost u stvarnim situacijama. Pametne naočale ponudit će im mogućnost brzog skeniranja dokumenata ili registracijskih pločica automobila, a policajcima će u stvarnom vremenu pred očima "iskakati" podaci o osobama ili vozilima koje na ovaj način odluče pregledati. Time će u nekoliko sekundi službenici moći provjeriti jesu li osobni dokumenti valjani, je li registracija vozila istekla, je li vozilo ukradeno, i slično.

Kazna u 20 sekundi

Sustav je osmišljen kako bi ubrzao policijske provjere ali i, prema potrebi, ispisivanje kazni. Naime, naočale će Bluetooth vezom biti spojene i s mobitelom te malenim mobilnim pisačem, koji može odmah po skeniranju podataka ispisati određenu kaznu, primjerice za nepropisno parkiranje. Promotivni video vezan uz ovaj projekt tako pokazuje kako, korištenjem povezanih naočala, od utvrđivanja prekršaja do izdavanja kazne može proći manje od 20 sekundi.

"Super naočale", kako ih Talijani nazivaju, koštaju oko tisuću eura po komadu, no policija će ih za ovaj testni projekt dobiti na korištenje besplatno. Prvu primjenu laBGlasses dobit će u jednoj četvrti Arezza u kojoj je zabilježena viša stopa prekršaja i kriminala.

Problemi s privatnošću

Međutim, prije nego policija na terenu počne nositi ovaj "Robocop" dodatak, njegovu će upotrebu morati odobriti nadležne agencije za zaštitu privatnih podataka. Osim što policijski službenici ovom tehnologijom mogu nadzirati građane i pregledavati njihove privatne podatke, ista tehnologija omogućava i policijskim šefovima detaljniji nadzor samih službenika na terenu – a i jedno i drugo problem je sa strane zaštite privatnosti osobnih podataka.

Stoga se svi uključeni moraju pobrinuti da se snimke s naočala i drugi podaci štite u skladu s važećim propisima. Naočale također neće smjeti koristiti tehnologije prepoznavanja lica, jer su one privremeno zabranjene u Italiji. Moratorij će biti na snazi sve dok se ne donesu potrebni zakoni koji će to područje regulirati, ili najduže do kraja sljedeće godine.