Xiaomi pokazao koncept pametnih naočala s MicroLED zaslonom

Facebook je prošloga tjedna u suradnji s proizvođačem naočala Ray-Banom, predstavio pametne naočale Ray-Ban Stories kojima je, zbog mogućnosti snimanja videozapisa i fotografija, glavna svrha objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama.

No, čini se da se i Xiaomi želi okušati u izradi pametnih naočala, pa su tako na svom službenom YouTube kanalu objavili videozapis u kojem pokazuju Xiaomi Smart Glasses s MicroLED zaslonom koji bi se mogao koristiti za značajke proširene stvarnosti (AR).

„Predstavljamo Xiaomi Smart Glasses! Iako na prvi pogled izgledaju kao obične naočale, MicroLED optička tehnologija valovoda postavlja zaslon pred vaše oči, za najpametnije iskustvo gledanja do sada“, piše u opisu videozapisa.

Xiaomijeve će pametne naočale raditi potpuno samostalno, odnosno neće se trebati spajati na pametni telefon. Pokreće ih zasad nepoznati četverojezgreni Arm procesor, imaju Wi-Fi i Bluetooth modul, bateriju i kameru od 5 MPX. Također se navodi da teže samo 51 gram, pa će njihovo nošenje biti izrazito ugodno.

Kineska tvrtka istaknula je i da će 0,13-inčni MicroLED zaslon postizati najveću svjetlinu od dva miljuna nita u svrhu dobre vidljivosti na sunčevoj svjetlosti, pa navode da će to biti izrazito korisno u slučajevima korištenja navigacije, prijevoda uživo i slično, no kažu da svjetlost neće biti tako jaka kada dopre do oka.

Iako je videozapis ispunjen brojnim detaljima, glasnogovornik Xiaomija rekao je za The Verge da još nema planova da se njihove pametne naočale zapravo stave u prodaju, no tvrtka kroz cijelo predstavljanje ističe činjenicu da će one jednoga dana zamijeniti pametne telefone.