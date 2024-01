Xreal Air Ultra 2 stižu na tržište kao konkurent Metinom Questu 3 i Appleovom Visionu Pro

Xreal Air 2 Ultra projiciraju plutajuću sliku ispred očiju korisnika, a uz to imaju i dvostruke 3D kamere koje mogu mapirati okruženje i omogućiti posebne značajke

Xreal, tvrtka specijalizirana za proširenu stvarnost, predstavilo je nove AR naočale koje će konkurirati Metinom Questu 3 i Appleovom Visionu Pro. Riječ je o Air 2 Ultra modelu koji je namijenjen developerima, a koji je već sada dostupan za prednarudžbu po cijeni od 699 dolara.

Za razliku od jeftinijeg Air 2 modela kojeg je Xreal predstavio prošle godine, Air 2 Ultra nude potpuno pozicijsko praćenje (6DOF), što ih čini idealnima ne samo za gledanje televizije ili igranje igara na ravnom ekranu projiciranom na naočalama, već i za korištenje AR aplikacija. Iz tog razloga tvrtka reklamira ove naočale kao „potpuno opremljen uređaj za prostorno računanje“.

Naime, Air 2 Ultra nudi vidno polje od 52 stupnja u usporedbi 46 stupnja kod Aira 2. Deklarirana svjetlina je 500 nita, a na svakom oku se nalazi i 1080p zaslon s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz. Naočale teže 80 grama, što je u rangu onih „modnih“ bez pametnih značajki, a podržavaju spajanje na različite uređaje uključujući Samsungove mobitele, iPhone 15 te računala s Windowsima ili macOS-om.

Kao što smo već spomenuli, Air 2 Ultra projiciraju plutajuću sliku ispred očiju korisnika, a uz to imaju i dvostruke 3D kamere koje mogu mapirati okruženje i omogućiti posebne značajke poput praćenja ruku. Kako prenosi The Verge, to omogućuje developerima izradu aplikacija koje miješaju fizički i digitalni prostor.

Naočale Air Ultra 2 prodavat će se preko Xrealove web stranice te će se isporučivati u SAD-u, Velikoj Britaniji, Kini, Japanu, Južnoj Koreji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Češkoj i Nizozemskoj.