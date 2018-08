Android 9 Pie (Go edition) stiže ove jeseni

Google je službeno najavio dolazak Androida Pie (Go Edition) ove jeseni, zauzimat će manje prostora, bit će brži i sigurniji u odnosu na Android 8.1 Oreo (Go edition)

Google je putem službenog bloga najavio kako će ove jeseni Android Pie stići i u Go Edition izdanju. Podsjetimo, Android Go edition je posebno prilagođen za mobitele sa slabijim specifikacijama, odnosno sa slabijim hardverom na kojemu standardni Android ne bi imao zadovoljavajuće performanse.

Na službenom blogu Google je istakao par novosti po kojima će se odlikovati Android Pie (Go edition) u odnosu na svog prethodnika - Android 8.1 Oreo (Go edition). Za početak zauzimat će manje podatkovnog prostora, oko 500 MB manje u odnosu na Android 8.1 Oreo (Go edition) te oko 2,5 GB manje u odnosu na standardni Android Pie.

Zatim, odlikovat će se bržim pokretanjem uređaja, a i sigurnost će mu biti na višem nivou nego što je trenutno slučaj s Androidom 8.1 Oreo (Go edition). Kako vam je poznato uz Android Go edition dolaze i prilagođene Google aplikacije. Primjerice, Android Messages Go aplikacija bit će 50% manja u odnosu na punu inačicu aplikacije, Google Assistant Go dobit će podršku za nove jezike, a Maps Go po novome će sadržavati i turn-by-turn navigaciju. YouTube Go trošit će manje podatkovnog prometa zahvaljujući Gallery Modu u kojem će se nalaziti preuzeti sadržaji.

Google je ujedno objavio i podatke kako se do sada na tržištu može naći više od 200 uređaja sa Androidom Go te kako barem 100 proizvođača ima namjeru izdati barem po jedan takav uređaj. Android Go uređaji mogu se naći u više od 120 zemalja svijeta, a cijene im se kreću od tridesetak dolara pa na više.

Točan datum kada će Android Pie (Go edition) krenuti u opticaj Google nije naveo, tek okvirni – ove jeseni. Više o ovoj temi možete proučiti na Googleovom službenom blogu.