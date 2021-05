Google najavio alat za prepoznavanje dermatoloških problema

Google je na svojoj I/O konferenciji najavio dermatološki alat pogonjen umjetnom inteligencijom (AI) koji će, pomoću kamere vašeg telefona, moći prepoznati određene probleme kože, kose i noktiju. Kako se navodi u tvrtkinoj objavi na blogu, novi će alat koristiti tehnike jednake onima koje otkrivaju dijabetičnu retinopatiju ili rak pluća.

Naime, korisnici će nakon pokretanja alata, snimiti tri fotografije problematičnog područja iz različitih kutova. Nakon toga, korisnik će morati odgovoriti na pitanja o svojem tipu kože, koliko dugo već ima problem te o drugim simptomima koji će pomoći alatu da lakše prepozna jedno od 288 mogućih zdravstvenih stanja.

Alat će za svako moguće zdravstveno stanje prikazati dermatološki pregledane informacije, odgovore na često postavljena pitanja i slične slike s interneta. Google napominje da alat nije namijenjen pružanju dijagnoze niti služi kao zamjena za liječnički savjet, već pomaže korisniku da donese utemeljenu odluku o svom sljedećem koraku u liječenju.

„Naš je alat rezultat više od tri godine istraživanja strojnog učenja i razvoja proizvoda. Do danas smo objavili nekoliko recenziranih znanstvenih članaka koji potvrđuju naš AI model, a radi se i na brojnim drugima“, objašnjavaju iz Googlea. Dodali su da njihov alat uzima u obzir čimbenike kao što su dob, spol, rasa i tipovi kože od one blijede koja ne potamni, do smeđe kože koja rijetko izgori.

Osim toga, Google je razvio i podesio svoj model na milijunima slika kožnih problema, tisućama slika zdrave kože i 65.000 slika iz bolničkih uvjeta. Navode i da je njihov AI model uspješno prošao i kliničku validaciju te da je alat u Europskoj Uniji označen kao medicinskim proizvodom klase I, što znači da je niskog rizika za korisnike. Google se nada lansirati početnu verziju alata kasnije ove godine.