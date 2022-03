S Google karata lani uklonjeno 100 milijuna lažnih recenzija

Google je prije nekoliko tjedana objasnio kako kontrolira recenzije na svojoj glavnoj navigacijskoj platformi. Kombinirajući napredne značajke umjetne inteligencije s ljudima koji ručno pregledavaju lažne recenzije Google karata tvrtka, kažu, pokušava ponuditi sigurno iskustvo unutar aplikacije.

Novi izvještaj

Google se sada vratio s novim izvještajem koje detaljno opisuje različite akcije koje je tvrtka lani pokrenula kako bi zaštitila korisnike Google karata od zlonamjernog sadržaja koji bi se mogao širiti putem recenzija.

Mehanizam pregleda Google karata lako se može zloupotrijebiti

Recenzije su sastavni dio Google karata i mogu vam dobro poslužiti, pogotovo ako putujete. One prikazuju mišljenja drugih kupaca i omogućavaju vam da sami ocijenite neko mjesto nakon što ga posjetite.

No ovaj mehanizam pregleda lako se može zloupotrijebiti, od umjetnog povećanja rejtinga tvrtke, preko "bombardiranja" zlonamjernim recenzijama do objave svih vrsta štetnih sadržaja. Kako bi se to spriječilo, tu u igru ulazi Googleov napredni sustav upravljanja recenzijama koji, tvrde u kompaniji, otkriva i zaustavlja zloupotrebe.

Google je omogućio uvid u različite statistike o postupcima protiv zloupotrebe pregleda Google karata. Tvrtka otkriva kako svaki dan primaju oko 20 milijuna doprinosa korisnika Karata.

Uvredljive recenzije čine manje od 1% sadržaja koji se gleda na platformi, kaže Google koji je pobrojao razne vrste zlonamjernih recenzija ili uređivanja Google karata koje je tvrtka blokirala prošle godine.

Ogromne brojke

Umjetna inteligencija otkrila je više od 100 milijuna uređivanja poslovnih informacija. Otkriveno je sedam milijuna lažnih poslovnih profila, a korisnici su sami prijavili više od 630.000 takvih profila. Uz to, otkriveno je i 12 milijuna pokušaja stvaranja lažnih poslovnih profila. Prošle godine zabilježeno je i više od 95 milijuna kršenja pravila, među kojima je i 60.000 kaznena djela povezanih s pandemijom covida-19.

Sumnjive aktivnosti

Korisnici su sami izravno Googleu prijavili više od milijun recenzija, a otkriveno je i više od 190 milijuna fotografija i pet milijuna videozapisa koji su bili mutni, niske kvalitete ili su kršili pravila o sadržaju.

Uz to, stoji u izvještaju, Google je onemogućio milijun računa uključenih u lažne preglede Google karata i druge aktivnosti koje krše pravila. Ujedno su, kažu, zaštitili 100.000 tvrtki nakon što su otkrili sumnjive aktivnosti.

Dakako, to ne znači da su prepoznate sve lažne recenzije Google karata na platformi. Srećom, sve upitne recenzije i dalje se mogu prijaviti kako bi se smanjila količina lažnih i zlonamjernih informacija, kažu u Googleu.