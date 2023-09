Na Facebooku sada legalno možete imati više osobnih profila

Praksa otvaranja više različitih profila za razne namjene, od trolanja pa do želje za zaštitom privatnosti, stara je koliko i same društvene mreže. Korisnici su oduvijek posezali za time, neki kako bi se zabavili, drugi kako bi odvojili svoju online personu od one stvarne, neki kako bi se lažno predstavljali – sve to, prema pravilima korištenja društvenih mreža, nije bilo potpuno "legalno", a mreže su takve dodatne profile tretirale kao odvojene korisnike. No, najveća među njima, Facebook, sada uvodi mogućnost sasvim legitimnog otvaranja dodatnog osobnog profila, povezanog s onim osnovnim.

Jedan korisnik, više osobnosti

Namjera im je omogućiti korisnicima "organizirati svoje iskustvo" na društvenoj mreži. Primjerice, želite li imati jedan profil za osobne, a drugi za poslovne potrebe, to ćete sada moći i ostvariti, bez da se morate iz jednog profila odjaviti, pa prijaviti na drugi. Promjena aktivnog će profila biti jednostavna, obavljat će se samo klikanjem na profilnu sliku u postavkama, i u trenutku ćete Facebooku pristupati s drugog profila.

Svaki od profila omogućit će vam imati drugi krug prijatelja, sudjelovati u različitim grupama i "lajkati" različite stranice, interese i slično. Ovaj potez u Meti pravdaju uspješnim lansiranjem iste funkcije na Instagramu i lanjskog testiranja na samom Facebooku.

Kad je riječ o dodatnim funkcijama, novi (sekundarni) profili za početak će imati odvojen pretinac za poruke iz Messengera, ali neće imati pristup sustavima poput Facebook Datinga, ili Marketplacea. Postavke privatnosti moći će se urediti za svaki profil zasebno, a prijatelji jednog profila neće vidjeti da isti korisnik ima i druge profile.

Politika autentičnosti, koju Facebook provodi i sada, ostat će na snazi. Tako će glavni korisnički profil morati imati "legalno" ime, tj. ono koje korisnik ima na osobnim dokumentima. Dodatni profili mogu se otvoriti i na druga imena, ali se njima ne smije pokušati lažno predstavljati, primjerice pretvarati da ste neka druga (postojeća) osoba ili lažno mijenjati svoju dob, lokaciju i ostale podatke. Osobama koje učestalo krše pravila ponašanja na Facebooku neće biti dozvoljeno otvarati dodatne profile.