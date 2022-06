Stiže novi izgled Gmaila, čak i ako ga niste tražili

Ranije ove godine Google je predstavio novi, integrirani prikaz Gmaila koji olakšava navigaciju između ključnih funkcionalnosti kao što su Gmail, Chat i Meet. Do sada se kod dijela korisnika takav način prikaza mogao aktivirati u postavkama, no od sada će on biti kao zadan svim korisnicima. Ipak, moći će ga se isključiti u postavkama.

Kada je omogućen, novi navigacijski izbornik omogućuje jednostavno prebacivanje između pristigle pošte, važnih razgovora i pridruživanja sastancima bez potrebe za prebacivanjem između kartica ili otvaranjem novog prozora.

Korisničko iskustvo razlikovati će se ovisno o korištenom izdanju Google Workspacea.

Korisnici koji koriste Gmail, Chat i Meet mogu odrediti koje aplikacije žele uključiti u svoj novi prikaz. Također imaju mogućnost korištenja konfiguracije samo za Gmail.

Novi izgled sučelja temeljen je na Material You filozofiji.