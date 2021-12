Nvidia predstavila poboljšanu verziju RTX 2060 GPU-a s udvostručenim VRAM-om

RTX 2060 i GTX 1050 Ti, podsjetit će nekoga na sad već davna vremena kada nije bilo problema s nestašicom čipova i paprenim cijenama tehničke opreme. Upravo je to i cilj Nvidije, koja je još u veljači najavila ponovno izbacivanje nekih od svojih starih GPU-ova, koji bi igračima trebali pružiti jeftinije opcije (osim ako ih prije ne zgrabe preprodavači ili rudari kriptovaluta).

Nvidia je tako predstavila novu verziju grafičke kartice koja je prvobitno izašla na tržište 2019. godine, no ovoga puta s udvostručenom memorijom. Riječ je o RTX 2060 s 12 GB VRAM-a, koja se u usporedbi s originalnom verzijom, može pohvaliti i nešto većom brzinom osnovnog takta te blago poboljšanim CUDA jezgrama, što otkriva neke sličnosti s RTX 2060 Super.

Iz Nvidije navode da će zainteresirani kupci moći nabaviti poboljšanu verziju RTX 2060 grafičke kartice već 7. prosinca, no cijena i dalje nije poznata. Međutim, za The Verge su ipak rekli da je riječ o premium verziji RTX 2060 GPU-a od 6 GB, pa će se to, naravno, odraziti i na cijeni.

RTX 2060 Founders Edition iz 2019. godine.

Podsjetimo, originalna se verzija na stranom tržištu mogla nabaviti po cijeni od oko 350 dolara, dok je kod nas, kao i inače, bila nešto skuplja. No, valja istaknuti da je to bilo razdoblje prije pandemije i nestašice, pa je sada cijena udvostručena te je za RTX 2060 6 GB u domaćim trgovinama tehnološkom opremom potrebno izdvojiti oko 5.000 kuna.

Sudeći prema najavi Nvidije iz veljače, korisnici uskoro mogu očekivati i poboljšanu verziju GTX 1050 Ti grafičke kartice, koja je ugledala svjetlo dana 2016. godine, kada ju se moglo nabaviti "za šaku dolara".