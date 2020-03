Stiže Nvidijin DLSS u inačici 2.0

Tehnologiju DLSS imali smo prilike upoznati zajedno s Nvidijinim prvim karticama GeForce RTX. Naime, DLSS odnosno Deep Learning Super Sampling oslanja se jedinice tensor (Tensor core) koje su uz jedinice RT (RT core) najveća novost u arhitekturi Turing na kojoj su temeljene grafičke kartice GeForce RTX. DLSS se oslanja na strojno učenje kako bi slika renderirana na nižoj razlučivosti na ekranu mogla biti prikazana u višoj razlučivosti. Na jednak način funkcionira i klasični SSAA odnosno Super Sampling Anti Aliasing samo što se u ovom slučaju slika doista renderira na višoj razlučivosti i onda na ekranu prikazuje u nižoj razlučivosti čime je dobivena viša kvaliteta slike, no nauštrb velikog pada performansi.

Primjerice, klasični SSAA interno će renderirati igru na primjerice razlučivosti 4K te je potom prikazati na monitoru razlučivosti 1440p. DLSS će pak natjerati engine igre da interno renderira pri razlučivosti 1080p, pa će potom svaku renderiranu sličicu uz pomoć jedinica tensor i strojnog učenja skalirati prema gore na stvarnu razlučivost ekrana 1440p. Iako tehnologija u teoriji ima mnogo smisla, Nvidijina inicijalna implementacija bila je daleko od savršene. Rast performansi je svakako bio tu, no korištenje DLSS-a istovremeno je rezultiralo vrlo vidljivim zamućivanjem slike. Neki naslovi bili su više pogođeni ovim problemom, neki manje, no u prosjeku je ispalo da DLSS jednostavno nije uspio ispuniti očekivanja igrača.

No, Nvidija nije odlučila prepustiti DLSS ropotarnici povijesti već su vrijedni inženjeri u tišini pripremali veliku nadogradnju tehnologije koja stiže pod imenom DLSS 2.0. Evo osnovnih značajki prema kojima se DLSS 2.0 razlikuje u odnosu na prvu generaciju tehnologije:

Bolja kvaliteta slike – DLSS 2.0 nudi kvalitetu slike usporedivu s originalnom nativnom razlučivosti na kojoj se igra prikazuje, istovremeno renderirajući svega četvrtinu do polovine piksela. Koristi novu tehnologiju temporal feedback koja rezultira boljim detaljima i stabilnijim frametimeom

– DLSS 2.0 nudi kvalitetu slike usporedivu s originalnom nativnom razlučivosti na kojoj se igra prikazuje, istovremeno renderirajući svega četvrtinu do polovine piksela. Koristi novu tehnologiju temporal feedback koja rezultira boljim detaljima i stabilnijim frametimeom Odlično skaliranje na svim RTX GPU-ovima i razlučivostima – novi AI algoritam efikasnije koristi tensor jezgre što rezultira dvostruko višim performansama te skidanjem ograničenja po pitanju podržanih GPU-ova i razlučivosti

– novi AI algoritam efikasnije koristi tensor jezgre što rezultira dvostruko višim performansama te skidanjem ograničenja po pitanju podržanih GPU-ova i razlučivosti Jedna mreža za sve igre – originalni DLSS tražio je treniranje AI mreže na svakoj pojedinoj igri. DLSS 2.0 trenira se na sadržaju koji nije vezan za specifičnu igru što rezultira s neuralnom mrežom koja funkcionira na različitim igrama. Ovo olakšava integraciju DLSS-a 2.0 u igre, pa time i povećava broj podržanih igara.

– originalni DLSS tražio je treniranje AI mreže na svakoj pojedinoj igri. DLSS 2.0 trenira se na sadržaju koji nije vezan za specifičnu igru što rezultira s neuralnom mrežom koja funkcionira na različitim igrama. Ovo olakšava integraciju DLSS-a 2.0 u igre, pa time i povećava broj podržanih igara. Prilagodljive opcije – DLSS 2.0 nudi tri moda kvalitete prikaza (Quality, Balanced i Performance) koji su temeljeni na internoj razlučivosti na kojoj se igra renderira. Primjerice, u načinu rada Performance igra se interno renderira pri razlučivosti 1080p, a prikazuje na razlučivosti 4K

DLSS 2.0 je već dostupan u nekim igrama kao što su Wolfenstein: Young Blood i Deliver us to the Moon, a uskoro će stići i u igre Control i Mechwarrior 5 putem zakrpa. Sukladno tome, postoji mogućnost da će i neki drugi stariji naslovi koji rabe stariji DLSS (Battlefield V, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus, Anthem i drugi) u nekom trenutku dobiti nadogradnju na poboljšani algoritam. Još jedna dobra novost je što je podrška za DLSS 2.0 dodana u Unreal Engine 4 što će reći da nas čeka mnogo više igara s podrškom za ovu zanimljivu tehnologiju.