Hakeri dio zarade od ransomwarea donirali u dobrotvorne svrhe

Od kolovoza ove godine na Internetu je aktivna hakerska skupina Darkside, poznata po tome što napada velike kompanije, na njihove računalne sustave nastanjuje ransomware, kriptira podatke, te traži višemilijunske otkupnine. Njihov modus operandi je među agresivnijima u toj branši. Naime, u slučaju da žrtva ne plati otkupninu, hakeri ukradene podatke puštaju u javnost na dark webu, čineći im tako još veću štetu.

Hakeri mekog srca ili pranje savjesti?

No, nije sve tako negativno u priči o Darksideu. Hakeri iz ove skupine prošloga su tjedna, javlja ZDnet, odabrali dvije humanitarne organizacije (Children International i The Water Project) koje pomažu djeci iz siromašnih zemalja i donose vodu u zabačene dijelove Afrike, te im – donirali po 10.000 američkih dolara. Točnije, donacija je iznosila po 0,88 bitcoina, jer je to valuta kojom hakeri operiraju.

Ovaj humani postupak hakeri pojašnjavaju činjenicom da napadaju samo velike profitabilne korporacije, pa smatraju da je pošteno dio "zarade" vratiti društvu. "Bez obzira koliko mislite da je naš rad loš, bit će nam drago ako pomognemo nekome promijeniti život", poručuju.

U javnosti su se pojavile i "uplatnice" hakerskih donacija

Međutim, dobre namjere hakera u ovom slučaju ipak neće imati vidljivog utjecaja na rad dobrotvornih organizacija. Niti jedna od dvije odabrane organizacije ne smije zadržati dobivenu donaciju jer je riječ o novcu stečenom na ilegalan način. Kao takav, bit će vjerojatno vraćen uplatitelju ili će ga zaplijeniti vlasti SAD-a.

Hakeri Darksidea i ranije su izazvali pozornost javnosti jer su najavljivali da neće napadati bolnice, škole, sveučilišta te neprofitne i vladine organizacije. Prošlotjedni slučaj prvi je zabilježeni primjer u kojem su "Robin Hood hakeri" pokušali u humanitarne svrhe donirati dio svoje "zarade".