Nakon tjedan dana ZET-ov sustav ponovno je u funkciji

Prošloga tjedna zbog sumnje na hakerski napad zagrebački ZET izolirao je svoj IT sustav i onemogućio kupnju karata putem aplikacije i na prodajnim mjestima, no sada je sve vraćeno na staro

Zahvaljujući naporima IT stručnjaka, prodajna mjesta ZET-a ponovno rade, objavljeno je u srijedu iz zagrebačkoj poduzeća za javni prijevoz. Do prekida u radu njihovih prodajnih mjesta i mobilne aplikacije došlo je prije otprilike tjedan dana, kada je IT sustav morao biti izoliran uslijed hakerskog napada. No, problem je sada riješen, izvijestili su.

Putnicima je ponovno dostupno i plaćanje prijevozne usluge putem mobilne aplikacije MojZET te korištenje web portala moj.zet.hr.

I dalje se intenzivno radi na oporavku mreže namijenjene poslovnim procesima administrativnih službi, zbog čega je između ostalog otežana komunikacija s korisnicima putem pojedinih komunikacijskih kanala poput elektroničke pošte, poručili su iz ZET-a uz zahvalu svojim korisnicima na razumijevanju i strpljenju.