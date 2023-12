Phison će na CES-u prikazati četiri nova proizvoda, uključujući prototip Gen 5 SSD-a

Bliži se drugi tjedan siječnja, pa tako i CES 2024 na kojem će proizvođači komponenti predstaviti svoje nove proizvode. Phison je tako najavio četiri proizvoda za svoj štand na sajmu – USB 4 kontroler, dva M.2 SSD kontrolera i prototip Gen 5 SSD-a s brzinama sekvencijalnog čitanja koje nadmašuju trenutno najbolje SSD-ove na tržištu.

Dva memorijska kontrolera koje je Phison najavio uključuju modele PS5031-E31T i PS5027-E27T. Prvi je niskoenergetski M.2 PCIe Gen 5 kontroler koji podržava maksimalne sekvencijalne brzine čitanja i pisanja do 10,800 MB/s te nasumične performanse čitanja-pisanja do 1,500,000 IOPS. Izrađen je na TSMC-ovom 7-nanometarskom proizvodnom procesu te sadrži 4-kanalnu konfiguraciju, ARM Cortex R5 CPU, AES 256 enkripciju, kao i Phisonovu 7. generaciju LPDC i RAID ECC-a. Podržava ujedno i SSD-ove maksimalnog kapaciteta do 8 TB i 3D TLC te QLC NAND flash.

Foto: Phison

Drugi niskoenergetski PCIe Gen 4 SSD kontroler, PS5027-E27T, namijenjen je M.2 SSD-ovima formata 2230 i dizajniran je za prijenosne konzole poput Steam Decka i ROG Allyja. Ovaj kontroler napravljen je na nešto starijem TSMC-ovom 12-nanometarskom proizvodnu procesu, sadrži 4-kanalnu konfiguraciju te podržava kapacitet do 8 TB, kao i 3D TLC i QLC NAND flash. Sekvencijalne performanse dosežu mu do 7,400MB/s za čitanje i 6,700 MB/s za pisanje, dok nasumične performanse dosežu do 1,200,000 IOPS, piše Tom's Hardware.

Foto: Phison

Phison će na CES-u demonstrirati i PS5026-E26 Max14um Gen 5 SSD, prvi put predstavljen prije nekoliko mjeseci. Radi se, naime, o najbržem klijentskom SSD-u do sada s performansama od preko 14 Gb/s. Osim toga, tajvanski proizvođač predstavit će i novi USB 4 kontroler za memoriju, PS2251-21, prvo takvo USB 4 rješenje za prijenosne uređaje sposobno za brzine do 4 Gb/s.