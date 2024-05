Razvoj DDR-a 6 već je započeo, početak prijelaza očekuje se 2026.

Iako je prijelaz s DDR-a 4 na DDR5 započeo 2021. godine i još je uvijek u tijeku, čini se da je razvoj DDR-a 6 već započeo.

Korisnik X-a DarkmontTech objavio je slajd koji ukazuje na to da će se brzine prijenosa podataka za DDR6 znatno poboljšati u odnosu na DDR5, počevši od 8,8 GT/s pa sve do 17,6 GT/s. Vidljivo je da postoji mogućnost i daljnjeg povećanja ovih brzina, potencijalno do čak 21 GT/s.

Međutim, slajd ne opisuje kako će se ove brzine prijenosa postići, budući da standard signalizacije još nije odlučen.

Objava na X-u ne otkriva kada se očekuje početak prijelaza na DDR6, ali jasno prikazuje vremenski okvir razvoja – početni nacrt očekuje se ove godine, dok se dovršetak očekuje za drugi kvartal 2025. godine.

Ako se to pokaže točnim, prijelaz na DDR6 mogao bi započeti u drugoj polovici 2026. godine.