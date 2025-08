KEF Q Concerto Meta – mali zvučnik, veliki zvuk

Nedavno predstavljena nova KEF-ova serija zvučnika Q Meta, unaprijeđuje sve ono što je postigla prethodna Q serija (2017.-2024.). Q Meta je i dalje ulazna KEF ponuda, no s novim poboljšanjima KEF obećaje daljnje približavanje zvuku serije R, jer nova serije Q Meta posuđuje neke tehnologije direktno iz R serije, a posredno čak i serije Reference. KEF je proizvođač zvučnika od 1961. godine pa ne čudi da je Serija Q Meta sad već deveta KEF-ova generacija zvučnika te klase, po prvi puta i s patentiranom Meta tehnologijom (o META tehnologiji više ovdje).

Dva najmanja modela Q1 Meta i Q3 Meta doživjela su najmanje promjene u odnosu na prethodnike, samostojeći modeli su značajnije izmijenjeni, a najveće iznenađenje je sasvim novi model Q Concerto Meta.

KEF Q Concerto Meta je pravi trosistemski zvučnik u i dalje vrlo kompaktnom kabinetu za smještaj na stalak ili policu. Trosistemski ustroj (odvojeni visokotonac i srednjetonac koji čine Uni-Q zvučničku jedinicu plus bas zvučnik) i vrlo slična cijena svrstavaju ga uz bok Wharfedaleovim trosistemcima Lintonom i Super Dentonom.

Trosistemci su već dulje vrijeme velika rijetkost među malim zvučnicima. Bili su popularni prije pedesetak godina, no u osamdesetim godinama mali zvučnik je postao isključivo dvosistemac. Razlog je bio shvaćanje kako je za određenu cijenu lakše postići jednako dobar ili još bolji zvuk uz korištenje kvalitetnije dvije zvučničke jedinice, nego manje kvalitetne tri, kao i jednostavnije skretnice sa manje, a opet kvalitetnijim dijelovima.

Također, konstruiranje optimalne trosistemske skretnice je značajno kompliciranije od dvosistemske, pogotovo s metodama i alatima koji su bili dostupni prije pola stoljeća. Danas su i znanje i tehnologija i kvalitetni dijelovi puno dostupniji, a trosistemski ustroj itekako ima svoje prednosti, prvenstveno u kritičnom srednjetonskom području koje u ovom ustroju postaje sasvim oslobođeno teških dužnosti koje donose glasni duboki tonovi.

Svojim ustrojem i korištenim zvučničkim jedinicama (Uni-Q 12. generacije) Q Concerto Meta vrlo je sličan KEF-ovom R3 Meta, pa ne čudi ni da mu se i zvukom prilično približio. Q Concerto Meta smo slušali na stalcima, na komodi i na polici. Dobro se snalaze u sve tri situacije, no u našoj slušaonici najbolje je ipak na stalcima, s nevelikim odmakom od zida. Kao i kod svih zvučnika, najbolje mjesto za određeni prostor može se odrediti jedino eksperimentiranjem u tom konkretnom prostoru. Na ovim slikama Q Concerto Meta sviraju na stalcima JBL Stage FS visokim 70 centimetara. Ovisno o prostoru i visini sjedenja i stalci visine 50 ili 60 cm također mogu biti optimalan izbor.

Q Concerto Meta smo slušali s nekoliko pojačala koja za njih predstavljaju logičan izbor ili barem logičan početak traženja - Audiolab 7000A, Arcam A15, NAD C368 i Cambridge Audio CXA81 MkII. Probali smo i Marantza Model 60 te Yamahu R-N800A kao predstavnike stereo pojačala s ugrađenim vrlo zanimljivim streaming mogućnostima (plus FM/DAB+ tunerom u spomenutoj Yamahi...).

Neovisno o pojačalu, Q Concerto Meta pokazuju svoju neutralnost, odnosno lako pokazuju razlike u karakteru zvuka navedenih pojačala. Partnera za streaming za CA CXA81 i NAD C368 lako smo našli - izvrsni Primare Prisma NP5 (Mk1 ili Mk2 - oba su odlična).

Osim partnerske elektronike još veći utjecaj ima smještaj. Na slici s Audiolab sistemom slušali smo ih na polici visine 77 cm, a na slici gore s CA i Yamahom komoda je visine 57 cm.

Q Concerto Meta bez obzira na pojačalo i smještaj daje jedan vrlo zaokruženi doživljaj - zvuk je pun, potentan i vrlo prirodan, bez obzira na glazbeni žanr i epohu u kojoj je glazba nastala. U zvuku je puno detalja koji su uvijek prezentirani kao diio cjeline, ne pojavljuju se kao nešto što je čujno uz glazbu, već uvijek u njoj samoj.

Q Concerto Meta će sveukupno najbolje zvučati na stalcima, s nešto odmaka od zida. Ako ih slušate postavljene na policu ili komodu, sigurno vam neće pasti na pamet želja za subwooferom. To je zvuk koji ima punoću i dubinu kao malo koji zvučnik tog formata. No kad ih stavite na stalke i malo odmaknete od zida, od dodatne jasnoće i ekspanzije zvučne pozornice proradi vam mašta... Logični partneri su neki od modela KEF Kube MIE serije, koji se ovisno o modelu odlično slažu s manjim ili većim KEF-ovim zvučnicima Q Meta serije, no kad je REL subwoofer već pri ruci i u dobroj poziciji - teško je odoljeti. Očekivano, dobar subwoofer će sa zvučnicima na stalcima iz glazbe iznijeti energiju koju vrlo često ne mogu dati ni mnogi samostojeći zvučnici.

Pa kao i do sada, dobrom malom zvučniku, u sobi u kakvu se najčešće smješta zapravo ništa ne fali, no kad se uz njega ipak uklopi jedan ili par dobrih subwofera, sve ipak poraste na razinu koju treba iskusiti da biste je postali svjesni. Predobro.

A kao i uvijek uz REL subwofere, ako je moguće koristite High-Level konekciju - više o tome zašto ovdje.

Prvi dojmovi slušanja glazbe uz KEF Q Concerto Meta sukladni su općem raspoloženju recenzenata širom svijeta kako je KEF ovim modelom napravio zvučnički hit koji će zasigurno dulji niz godina biti jedan od najzanimljivijih zvučnika u svom rangu.

Dobar zvuk prati i dobar izgled. Q Concerto Meta je uživo vrlo dopadljiv i lako ih je zamisliti u bilo kojem interijeru. Dolaze u tri finiša, crnom, bijelom i walnut.

Vidimo se u slušaonici :)

