Buduće igraće konzole imat će Samsungove SSD-ove?

Nedavno smo imali prilike saznati kako će PlayStation 5 koji se očekuje krajem 2020. godine za pohranu sadržaja koristiti SSD module. Zahvaljujući tome cijena bi mu u startu mogla niža, a kasnija nadogradnja podatkovnog prostora osjetno lakša.

Sada se na cijelu priču nadovezao Samsung koji je objavom jednog slajda dao naslutiti kako bi mogao biti glavni proizvođač SSD-ova za igraće konzole. Na slajdu se jasno vidi PlayStation 4 i njegov kontroler, ali i obrisi mehaničkog diska te riječ „Lag“ (usporavanje) zbog kojeg je nesretni gamer završio igru kao gubitnik. Samsung ujedno objašnjava kako mehanički diskovi sadržaj učitavaju s kašnjenjem te kako je za pristojan gaming potreban SSD.

Njega će buduće konzole zasigurno dobiti, ako zbog ničeg drugog onda zbog sve većih datoteka koje je potrebno preuzeti s Interneta na konzolu, a čije preuzimanje zbog sporijeg diska (i Interneta) zna trajati i po par sati. Korisnici igraćih konzola sa SSD-ovima neće samo profitirati u brzini preuzimanja sadržaja već i u brzini pokretanja sustava i igraćih naslova.

Prema Samsungu uz mehanički disk podizanje sustava može trajati i do 49 sekundi, a uz SATA SSD do 29 sekundi. Slično je i s instaliranim naslovima, mehaničkom disku za njihovo pokretanje potrebno je oko 38 sekundi, a SATA SSD-u oko 13 sekundi. No, kako će buduće konzole imati optimizirane NVMe SSD-ove – podizanje sustava i učitavanje igraćih naslova bit će još i brže. Koliko brže, Samsung za sada ne otkriva, ali ako je suditi prema slajdu, barem 50% brže u odnosu na SATA SSD.