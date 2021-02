Nintendo prodao rekordan broj Switch konzola u blagdanskom kvartalu

Nintendo je u blagdanskom kvartalu prodao najviše Switch konzola do sad, čak 11,57 milijuna, što znači da je od izlaska prodano skoro 80 milijuna konzola. Prodaja je igara također na vrhu s gotovo 76 milijuna jedinica. Potaknuti tom činjenicom, japanska tvrtka povećava svoja predviđanja te smatraju da će do 31. ožujka prodati 26,5 milijuna Switch konzola, a s time se također povećala i procjena neto dobiti za 33 posto, prenosi The Verge.

S tim je podatcima Switch nadmašio 3DS konzolu koja se od svog izlaska na tržište 2011. godine, prodala u ukupno 75,94 milijuna jedinica. Podsjećamo kako je Nintendo prošloga rujna prestao proizvoditi cjelokupnu 3DS seriju, ali unatoč tome u blagdanskom se kvartalu prodalo 760.000 igara za 3DS.

Prodaju Switcha do kraja godine, potaknuti će bundle konzole i nadolazećih igara poput Capcom's Monster Hunter Rise i proširenog Wii U porta, Super Mario 3D World + Bowser's Fury.