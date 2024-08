Nintendov financijski šok: Prodaja i dobit u rekordnom padu

Najnoviji financijski izvještaj kompanije Nintendo otkriva šokantni pad prodaje i dobiti, prvenstveno zbog zastarjele Nintendo Switch konzole i nedostatka hit naslova usporedivih s prethodnom godinom.

Debeli minus

Operativna dobit tvrtke, u razdoblju od travnja do lipnja, pala je za nevjerojatnih 71 posto. Koliko je to ozbiljan pad govori činjenica da su analitičari očekivali tri puta bolje rezultate. Ukupna prodaja tvrtke također je pretrpjela značajan udarac, smanjivši se za 46,5 posto u odnosu na prošlu godine.

Nintendo je prodao samo 2,1 milijun konzola Switch tijekom kvartala, što predstavlja pad od 46,3 posto u odnosu na 3,91 milijun prodanih jedinica u istom razdoblju prošle godine. I prodaja softvera doživjela je značajan pad, 41,3 posto na godišnjoj razini. Prihod od mobilnih igara ima pad od 54 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Razlozi pada

Nekoliko je razloga pridonijelo financijskim poteškoćama Nintenda u ovom tromjesečju. Switch konzola sada je u osmoj godini na tržištu, i kako stari, normalno je da prodaja usporava, pogotovo jer potrošači očekuju nadograđenog nasljednika. S više od 143 milijuna komada dosad prodanih Switcheva, vjerojatno je da tržište doseže točku zasićenja. Prethodne fiskalne godine objavljeni su veliki hitovi poput "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" i filma "The Super Mario Bros". Nepostojanje usporedivih blockbustera u tekućem tromjesečju “potopilo” je kompaniju do nikad dosad lošijih rezultata.

Optimizam i dalje

Iz Nintenda ipak javljaju da ostaju optimistični glede budućnosti. Optimizam se gradi na nasljedniku konzole. Gigant iz Kyota je poznat po svojoj tajnovitosti kada su u pitanju njegovi projekti, ali dokazi o novoj konzoli polako cure. Detalji dolaze od partnera koji rade na njoj, uključujući developere igara i proizvođače hardvera.

Switch 2

Prema Bloombergu, konzola, često nazivana "Switch 2" u nedostatku formalnog imena, navodno će imati LCD zaslon od 8 inča, a ne OLED zaslon, koji će proizvoditi Sharp. Pisali smo da je još prošle godine Nintendo iza zatvorenih vrata predstavio tehničke mogućnosti ali nikako da konzola dođe na tržište. Detalji o točnim specifikacijama konzole vjerojatno će postati jasniji kada Nintendo počne dijeliti više informacija s developerima igara, koji će ih trebati unaprijed kako bi prilagodili ili kreirali nove naslove.

Nintendov menadžment dugo je šutio o Switch 2, ali ove godine predsjednik Shuntaro Furukawa izjavio je da će se izjasniti "unutar ove fiskalne godine", dakle do kraja ožujka 2025. To se podudara s glasinama da će Switch 2 biti lansiran u prvom fiskalnom tromjesečju 2025. godine, negdje između početka travnja i kraja lipnja.

Nintendo je snažan brend, ima vjernu bazu obožavatelja i očekivana najava nove konzole sugeriraju da bi financijski rezultati mogli biti ublaženi u idućim izvještajima. Mnoge će oči biti uprte u Nintendo da vide kako će se snaći u ovom prijelaznom razdoblju i može li njegova konzola sljedeće generacije ponoviti fenomenalan uspjeh Switcha.

Konkurencija

Ipak neće biti lako: Nintendo se suočava s nekoliko konkurenata na tržištu prijenosnih konzola. Valve Steam Deck i ASUS ROG Ally nude slične funkcionalnosti. Logitech G Cloud fokusira se na cloud gaming, a Lenovo Legion Go također ulazi na tržište prijenosnih gaming računala. Pametni telefoni s dodacima za igranje poput Razer Kishija i Backbonea također omogućuju mobilno igranje. Android konzole kao što su Ayn Odin i Ambernic RG552 nude otvorene sustave pogodne za emulaciju.