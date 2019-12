ODROID-GO Advanced, ručna igraća konzola s Ubuntuom

Početkom iduće godine, točnije krajem siječnja 2020. godine u prodaju stiže nova ručna retro igraća konzola – ODROID-GO Advance. Radi se o igraćoj konzoli koju pokreće Linux, točnije Ubuntu 18.04 s Kernelom 4.4.189 i korisničkim sučeljem temeljenom na EmulationStation emulatoru.

Prema navodima proizvođača ODROID-GO Advanced zahvaljujući emulatoru podržava veliki broj igraćih naslova koji su se originalno izvodili na originalnom PlayStationu, PlayStationu Portable te Sega i Nintendo konzolama, uključujući NES, SNES, Game Boy, Game Boy Color, Game Gear i Mega Drive.

ODROID-GO Advanced temelji se na četverojezgrenom Rockchip RK3326 SOC-u, Mali-G31 MP2 grafici te ima 1 GB DDR3L RAM-a i 16 MB interne boot memorije (SPI flash), a za smještaj igraćih naslova tu je utor za microSD karticu. Nadalje, konzola je opremljena TFT LCD zaslonom u boji, dijagonale 3,5“ i razlučivosti 320 x 480 točaka, zvučnikom od 0,5W te jednim 3,5-milimetarskim audio i USB portom.

Energijom potrebnom za rad napaja se iz 3,7V baterije kapaciteta 3.000 mAh, koja će s jednim punjenjem osigurati do 10 sati autonomije. Detaljnije specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača.

Kako bi cijelu stvar učinio zanimljivijom, proizvođač (HardKernel CO., LTD.) će konzolu isporučivati rastavljenu te će ju kupac morati sam sastaviti. Ipak treba napomenuti kako za to neće biti potrebna lemilica već samo odvijač koji stiže unutar paketa. Cijena konzole bit će 55 USD.