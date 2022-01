PlayStation VR 2 - Drugi Sonyjev pokušaj donosi osjetno napredniji VR na Playstationu

Jučer je službeno potvrđeno da Sony priprema izbaciti novu verziju VR naglavnika za PlayStation 5 i to prilično impresivnih tehničkih karakteristika, barem na papiru, s obzirom da nikakav naglavnik, pa čak niti njegove fotografije nisu bile dostupne

Jučer je Sony objavio sve tehničke pojedinosti novoga VR naglavnika za PlayStation 5 koji bi se, ingeniozno, trebao zvati PlayStation VR 2. Kao što znamo, Sony je već pokušao s PlayStationom 4 učiniti VR igranje na konzolama uobičajenim izdavši 2016. PlayStation VR u razvoju poznat kao Project Morpheus. Ovaj se do sada prodao u neočekivano velikih pet milijuna primjeraka, tim prije što su performanse PS4 i grafička kvaliteta igara, ali i problemi s latencijom koja muči sve VR sisteme, posebno starije, od početka bili očiti kod PSVR-a.

PSVR odnosno Project Morpheus kako se zvao uz razvoju. HD rezolucija i ne baš vrhunske performanse

Moguće je da će PSVR 2 namijenjen isključivo PlayStationu 5, sve ovo ispraviti jer su (najavljene) tehnička karakteristike impresivne, posebno za ovaj rang VR naglavnika i u nekim segmentima zadiru van igračke niše VR-a u nišu profesionalnih radnih VR naglavnika (fovealno renderiranje, primjerice).

Ukratko, PSVR 2 nudi rezoluciju od 4,1 MP po oku, kut gledanja (vjerojatno mjereno po dijagonali) od 110 stupnjeva, OLED zaslone, hardverski HDR (prvi HDR na VR naglavniku), osvježavanje od 90 ili 120 Hz, te haptiku i na kontrolerima („PSVR 2 Sense controllers“) i na samom naglavniku.

Fovealno renderiranje odnosi se na praćenje središnje jamice mrežnice (fovea centralis. Lat.) gdje interne IC kamere prate kretanje oka i onaj dio slike na zaslonima u koji oko gleda iscrtava se u većoj rezoluciji, dok se periferni dijelovi iscrtavaju u manjoj, što dovodi (donekle i ovisno o aplikaciji) do boljih performansi sistema.

Također, za razliku od prvoga PS naglavnika, ovaj ne zahtijeva niti Sonyjevu kameru za praćenje pokreta, niti veliki „breakout box“ za povezivanje s konzolom. Umjesto toga, uređaj se s konzolom povezuje preko jednog USB-C kabela odakle se i napaja, a za praćenje pomaka brinu se kamere na naglavniku (kao što je već uobičajeno i kod drugih VR uređaja) koje snimaju okolinu i na taj način rekonstruiraju poziciju naglavnika i korisnikovu poziciju i kut gledanja u prostoru.

Naglavnik ima ugrađen mikrofon, ali nema svoje zvučnike, pa se moraju koristiti ili svoje slušalice ili dobivati zvuk s eksternih zvučnika

Datum izlaska i cijena nisu poznati, ali se zna da će dolaziti s igrom Horizon: Call of the Mountain, za koju se pretpostavlja da je nasljednica Horizon Zero Dawna, odnosno barem smještena u isti svemir.

Tehničke specifikacije: