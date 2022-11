PlayStation VR2 stiže u veljači po cijeni od 599 eura

Sony je ovoga tjedna objavio da će dugo očekivani PlayStation VR2 stići u prodaju 22. veljače 2023. godine, po cijeni od čak 599 eura. VR naglavnik dolazit će sa stereo slušalicama i Sense kontrolerima, ali će se stanica za njihovo punjenje trebati kupiti zasebno za 49,99 eura.

Naime, PSVR2 donosi veliku nadogradnju u odnosu na svoga prethodnika. Tako, primjerice, ima OLED zaslon, vidno polje od 110 stupnjeva te podršku za 4K HDR i frekvenciju osvježavanja od 120 Hz. Tu su i četiri kamere ugrađene u prednji dio zaslona te samo jedan kabel za spajanje, a novi Sense kontroleri imaju i prilagodljive okidače i taktilni feedback.

„Razvili smo PSVR2 u nešto tanjem i lakšem dizajnu u usporedbi s prethodnim naglavnikom, imajući na umu njihovu udobnost. Također smo dodali i integrirani otvor za dodatni protok zraka te kotačić za podešavanje leće“, kaže potpredsjednica robne marke, hardvera i perifernih uređaja u Sony interactive Entertainmentu, Isabelle Tomatis.

No, unatoč brojnim poboljšanjima, igrači neće moći igrati originalne PSVR videoigre na novom naglavniku. Sony je, stoga, iskoristio priliku i najavio 11 novih PSVR2 naslova koje donosimo u nastavku:

The Dark Pictures: Switchback VR

Cities VR – Enhanced Edition

Crossfire: Sierra Squad

The Light Brigade

Cosmonious High

Hello Neighbor: Search and Rescue

Jurassic World Aftermath Collection

Pistol Whip VR

Zenith: The Last City

After the Fall

Tentacular

Igra s kojom će PSVR2 biti lansiran je Horizon Call of the Mountain, a u VR izdanju bi uskoro trebao stići No Man's Sky, Resident Evil 4 i 8 te Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge – Enchanced Edition.