Potvrđeno je: Microsoft prekinuo proizvodnju svih Xbox One konzola još krajem 2020.

Xbox One X i digitalni One S prestali su se proizvoditi još u srpnju 2020., no Microsoft je tek sad otkrio da su svega nekoliko mjeseci nakon toga prestali proizvoditi i Xbox One S s čitačem diska

Nakon što je Sony potvrdio za Bloomberg da će u 2022. godini povećati proizvodnju PlayStationa 4 zbog nestašice čipova potrebnih za izradu njihove nove konzole, oglasio se i njihov suparnik Microsoft s nešto drugačijim „priznanjem“.

Naime, voditeljica marketinga Xboxa, Cindy Walker, potvrdila je za The Verge da je Microsoft službeno prekinuo proizvodnju svih Xbox One konzola još krajem 2020. godine.

„Kako bismo se usredotočili na proizvodnju Xboxa Series X i S, zaustavili smo proizvodnju za sve Xbox One konzole još krajem 2020. godine“, otkrila je Walker. Podsjetimo, Microsoft je najavio prekid proizvodnje Xbox One X i digitalne One S konzole još u srpnju 2020., no čini se da su „prešutjeli“ svoje namjere s preostalim One S s čitačem diska.

Xbox Series S. Foto: Unsplash

Za razliku od Sonyja, čini se da je Microsoft u stanju zadovoljiti potražnju za svojim novim konzolama. Izvršni potpredsjednik Microsoftovog igraćeg odjela, Phil Spencer, još je prije izlaska novih Xboxa rekao da su napravili više Seriesa X, no da će Series S ipak prevladati, prvenstveno zbog niže cijene.

Spencer je tada rekao da tvrtka zapravo može proizvesti više Seriesa S, što je na kraju krajeva i jedan od ključnih razloga zbog čega je Microsoft još krajem 2020. godine prestao proizvoditi Xbox One konzole, jer ipak imaju nešto stabilnije zalihe.